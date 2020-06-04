國旅補助不分平假日！學者估算⋯經費「恐2個月就用完」

▲西門町人潮因疫情減少。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃擴大國旅補助計畫，交通部長林佳龍昨日拍板，補助將不分平假日都適用。觀光學者估算，自由行補助預算約26億元，可能會在2個月內用罄，希望政府能再加碼國旅補助。

根據觀光局初步規劃，將針對自由行每房每晚補助1000元、團客每人每日700元。另外為刺激離島觀光，也對離島進行加碼補助，自由行可再補1000元、跟團遊可補1200元。另外也將針對導遊、領隊、遊樂園、台灣觀巴等補助，希望旅行社雇用專業導遊，增加國旅團的品質，讓旅客可以進行深度旅遊。

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以現代人最常進行的旅遊型態自由行為例，在本島自由行可補1000元、在離島可補1000元，振興券可補2000元，等於自由行至少可補3000元、最多可補4000元。

▲觀光局祭出國旅補助，盼能刺激觀光消費。（圖／記者李宜秦攝）



靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，過去國旅補助最早是週五、六、日都不適用，去年秋冬遊放寬週五可使用，本次則是不分平假日都能用，對於一般上班民眾方便很多。

黃正聰表示，國旅平假日落差極大，週六即使不補助亦會客滿。但過去屢屢有民眾反映平日沒有放假，加上本次振興三倍券大送優惠，若不結合三倍券，國旅補助的力度將打折扣，反之，結合使用4千房價等於不用錢，放寬週六適用時間成熟。

黃正聰表示，去年秋冬補助，一個月約使用5億預算，相當於50萬房。國內合法旅宿共有22萬個房間，一個月四個週六約88萬房。合計平假日共使用138萬房，需要13.8億。以自由行補助經費26億元估算，預算可能在兩個月內用完。

黃正聰表示，國旅補助的投報率為5倍、振興三倍券則為1.5倍，希望行政院、交通部屆時再加碼給國旅補助。