真的好想辦！官方討論東京奧運「減少入場觀眾數」　開閉幕式淪冷清場面

▲官方盡可能想出東京奧運舉辦的方式 。（圖／路透）

文／中央社

日媒報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能長期化影響，日本政府等有意簡化預計延到明年7月舉辦的東京奧運，目前朝減少觀眾人數或縮小儀式規模等進行檢討。

日本讀賣新聞報導，日本政府在持續以「完整形式」舉辦東京奧運作為目標的同時，也在摸索減少觀眾人數等舉辦方式。根據多位相關人士表示，作為簡化具體方案，除了減少觀眾人數，也以減少開閉幕式參加人數或縮小儀式規模等作為檢討方向。

日本共同社報導，目前出現減少觀眾人數、對選手及觀眾實施PCR檢查等完善醫療態勢方案。日本放送協會（NHK）報導，原訂今年7月登場的東京奧運與帕運，受疫情影響預訂分別延後到明年7月23日及8月24日開幕。

東京都知事小池百合子說，首先，東京都居民及日本國民的同感與理解有其必要。她接著說，會持續推動該合理化的地方及該簡化的地方，會跟中央政府及東京奧運組織委員會等共同合作來加以考量，透過會議進行商議。

日本內閣官房長官菅義偉說，雖然目前正以國際奧會（IOC）和組織委員會為主來檢討東京奧運，但說政府與組織委員會間已決定某些方針並非事實。

菅義偉說，目前已知IOC和組織委員會在4月16日會議上，同意檢討服務水準最佳化與合理化等事項，「為了舉辦一個對選手及觀眾都是安心安全的大會，會持續和IOC、組織委員會、東京都政府緊密合作，朝大會舉辦確實進行準備」。

另外，記者詢問，東京奧運舉辦的前提是否跟疫苗研發有關，菅義偉說，就他所知，IOC和組織委員會將疫苗開發視為舉辦條件「並非事實」。

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