推動民主教育獲國際肯定！國家人權博物館獲德國頒「特別獎」

▲「國家人權博物館」獲得國際肯定！德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」頒發特別獎。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／台北報導

國家人權博物館獲得國際肯定！德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」每年挑選對推動轉型正義有貢獻的個人或組織，頒發「卡爾·威廉·弗里克獎」給予肯定，昨（3）日國家人權博物館獲頒「特別獎」，顯示出人權館長期推動人權與民主教育的成績受到國際矚目，呼應台灣有「亞洲民主燈塔」之名。

德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」（Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur）主辦的「卡爾·威廉·弗里克獎（Karl Wilhelm Fricke Award）」，自2017年起，每年挑選對推動轉型正義有貢獻的個人或組織，頒發獎項給予肯定。

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該獎項是為了推動「反極權統治理念」而舉辦，表彰人們對於自由、民主、公民勇氣（civil courage）的追求與努力，獎項名稱來由，是為了致敬對抗東德共產極權的德國政治記者兼作家卡爾·威廉·弗里克（Karl Wilhelm Fricke），卡爾·威廉·弗里克亦為該獎項的首位獲獎者。

▲執行長卡明斯基（左）頒發得獎證書予人權館，由大使謝志偉代表接受。（圖／國家人權博物館提供）



今年國家人權博物館榮獲該獎的「特別獎（Special Award）」，顯示人權館推動人權與民主教育的貢獻獲得國際肯定。台灣時間6月3日17時30分於駐德國代表處授獎，並由駐德國台北代表處大使謝志偉代表領獎，出席來賓包括「聯邦處理東德獨裁政權基金會」執行長卡明斯基（Dr. Anna Kaminsky）、德國國會議員克尼希（Axel Knoerig，基民盟）、「德中協會—台灣之友」副主席紀克禮（Dr. Michael Zickerick）等人共同觀禮。

「聯邦處理東德獨裁政權基金會」執行長卡明斯基致詞時表示，台灣在轉型正義領域上，是德國強而有力的重要夥伴，即便雙方各自經歷的獨裁統治不盡相同，但有許多方面可以相互學習。駐德國台北代表處大使謝志偉則於代表接受得獎證書後致詞時指出，轉型正義的任務是讓黑暗重返光明，我們應勿讓類似事件一再重演。德國國會議員克尼希則表示，台灣將不義之地轉變成紀念與告誡之地，將持續支持台灣人權教育的工作。

▲駐德國台北代表處大使謝志偉致詞，現場遵新冠肺炎疫情社交距離規定。（圖／國家人權博物館提供）



國家人權博物館陳俊宏表示，人權館成立2年來，不僅透過典藏研究、展示教育、連結外部資源等方式，開拓不同族群觀眾，更積極與國際博物館協會（ICOM）、國際人權博物館聯盟（FIHRM）、國際良知遺址聯盟（ICSC）等國際人權組織交流合作，此次獲獎表示已獲得國際夥伴的肯定，將鼓舞全體同仁持續努力。

他也提到，去年（2019）人權館不但與德國史塔西檔案局簽署轉型正義合作意向書，更肩負起國際人權博物館聯盟亞太分會，在台灣成立後的各項運作工作。作為亞洲第一座以國家層級、在威權統治不義遺址上打造的人權博物館，將致力於保存過去的傷痕歷史、聚焦當代議題與弱勢處境，亦將持續推動國內外人權發展。