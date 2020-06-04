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6年前「離奇路倒」分局長盯上每天酒測　警酒駕肇逃裝傻回來：車怎在這？

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▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲該員肇逃後又搭乘計程車回來，渾身酒氣想開走車子。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名48歲資深員警酒後開車撞上計程車，還肇事逃逸，事後要回來開車，還一度裝傻表示，不知道為何車子會在現場，但隨後被監視器畫面戳破謊言。而該員其實6年前就曾發生「離奇路倒」，遭分局長盯上，每天上班前都被要求酒測，未料如今再度出包，讓台南市警察局長周幼偉震怒。

據了解，該員2日凌晨休假，在東區和朋友喝酒聊天，未料身為人民保母竟知法犯法酒駕，在北區成功路、西華南街口撞上一輛計程車，導致車內女乘客受傷，小黃司機則無大礙。而該員則肇事逃逸。

《自由時報》報導，該員隨後又搭乘計程車回來，渾身酒氣想開走車子，但他指車子登記在自己名字，不曉得為何會出現在這裡，並無酒駕。不過，警方調閱監視器戳謊，因該員離開時和回來時穿同一套衣服，經酒測，酒測值達0.46毫克，被依肇事逃逸、公共危險罪嫌移送，且記一大過調離現職。

據悉，該員6年前曾渾身酒氣離奇倒在一輛機車旁，當時他強調絕無酒後騎車，只好剛好跌倒在地，雖被懷疑酒駕，但並無證據。之後，他的長官被分局長要求，每天在他上班前都要進行酒測，果然某天發現他上班前喝酒，因此調到現在的分局，沒想到如今酒駕釀禍。

對此，周幼偉表示深感痛心與遺憾，員警只要酒駕一律從嚴究責，並調整服務地區、記一大過，單位主管也調整非主管職務，並記過一次。

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