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台南柳營生質能源起大火！噴水恐爆沼氣搶救困難　怪手冒險開挖

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▲台南市柳營區１處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市柳營區１處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營區1處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，由於火場面積超過100平方公尺，直接射水搶救有產生沼氣及回火問題，通報環保局到場協助處理，目前已調怪手開挖滅火搶救，因周圍無建物，暫無釀災危險。

▲台南市柳營區１處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於4日凌晨3時58分許據報，位於柳營區174線33公里處，1處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，現場屬於開放空間空地，周圍無建物，隸屬環保局委託億裕通運股份有限公司處理。

▲台南市柳營區１處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市柳營區１處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局出動柳營、六甲等消防分隊等5車12人前往搶救，六甲車組到達現場，發現場大門深鎖，起有明火燃燒，目視約100平方公尺的燃燒面積，有空污問題，通報環保局到場追蹤、評估是否發布空污警報。

▲台南市柳營區１處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局等近1小時業者到場，消防人員協調動用廠區挖土機協助開挖滅火，但業者指出，用水直接滅火會產生沼氣和回火問題，消防人員先行在火場周界防護未出水，並通報消防第一大隊人車前往協助。隨後開始布水射滅火中。據事故空污小組表示，因現場位處山上目前無風狀態，有少許臭味，尚不會影響市民，暫時不發佈CBS空污警報。

▲台南市柳營區１處台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到清晨6時12分許，台南市環保局副局長陳幸芬及環保局局長謝世傑到場指揮滅火，目前仍在開挖滅火中。

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