約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡…血濺滿地「1人穿著校服」

▲2個國中女相約輕生。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省深圳市驚傳一起讓人唏噓的墜樓事件。2位國中女生死意堅決，竟相約結伴共赴黃泉，日前同時從大樓天臺跳下，當場四肢變形慘死。現場照片顯示，2名女學生臥倒在一樓臨街商店門前的地板上，其中1名學生還穿著校服。

據《紅星新聞》報導，事發於深圳市龍崗區龍城街道的萬科天譽花園三期。據居住在該小區的多名住戶證實，事發在早上7時許，「我當時剛起床在刷牙，突然樓下傳來嘈雜聲。」張姓住戶透露，隨後救護車和員警也趕到現場，「聽說是2個學生，她們在其中一個學生家裡，從天臺上跳下來的。」

▲現場照片。（圖／翻攝自紅星新聞）

同樣租住在該社區的陳姓男子說，他居住在該社區的7棟，案發地是6棟。對此，社區管委會工作人員證實，「具體原因不清楚，已報警處理。」他進一步指出，「事發在7點多，兩個人一起墜樓。」

有住戶提供現場照片顯示，當時，女孩臥倒的地板已染上大片血跡，還有醫護人員拿著儀器在現場進行檢測。深圳仁安醫院120的一名工作人員透露，「我們到現場的時候，2個人都已經不行了。」

龍崗區公安分局不久之後通報，3月27日7時40分許，龍城街道某社區發生一起墜樓事件，2名女生（均14歲）經搶救無效身亡，經警方現場勘查和調查走訪，初步認定為輕生。

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