　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西成疫情中心…2000人準備參與「疫苗測試」　專家：疫苗難在今年上市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲2000名巴西人將參加牛津大學新冠疫苗測試。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電

2000名巴西人將參加英國牛津大學（Oxford University）研製的新冠肺炎疫苗測試。巴西將是英國以外第一個開始測試疫苗是否有效的國家。

牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的新冠肺炎實驗疫苗，已於4月開始初期人體試驗，有1萬名志願者參與，但研究所所長暨新冠肺炎疫苗研發團隊共同領導人希爾（Adrian Hill）之前擔心，因為病毒在英國的社區傳播率低落，試驗成功的機率只有50%。

參加牛津大學2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發計畫的巴西科學家暨英國利物浦熱帶醫學院臨床科學系主任費瑞拉（Daniela Ferreira）接受巴西媒體訪問指出，為更快證明疫苗是否有效，志願者需要與病毒接觸，目前巴西已成為新冠肺炎的疫情中心，所以適合進行測試。

巴西衛生部與國家衛生監督局（Anvisa）已經通過這項疫苗測試，聖保羅和里約熱內盧將分別有1000名志願者參加。

聖保羅聯邦大學特殊免疫學參考中心（Crie- Unifesp）將負責執行聖保羅1000名志願者的疫苗測試，他們都是接觸冠狀病毒機率較高、從未感染病毒的第一線醫護人員。測試結果對於瞭解疫苗的安全性非常重要。巴西雷曼基金會（Fundacao Lemann）將資助整體作業的醫療架構和設備。

▲巴西,瑪瑙斯,Manaus,塔巴廷加,Tabatinga新冠肺炎。（圖／路透）

▲巴西確診人數突破58萬例，死亡人數超過3萬2000人。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）網頁公佈的數據顯示，截至2日，全球至少有133種候選疫苗正在研製中，其中10種處於臨床階段，開始人體試驗。

目前在巴西進行的兩項研究，正處於臨床階段。一項由聖保羅大學（USP）醫學院和心臟研究所免疫學實驗室的科學家領導，聖保羅州研究支援基金會資助。

另一項由國家疫苗科學技術研究所和克魯斯基金會（Fiocruz）病毒性疾病免疫學小組合作研究。

雖然全球的新冠肺炎疫苗研究正在取得進展，但許多專家認為疫苗很難在今年上市；最樂觀的預測是在12至18個月後。

另一個所有研究人員都不希望成真的假設，是永遠無法研製出一種有效和安全的新冠肺炎疫苗。就像愛滋病毒HIV已有30年的歷史，但因為不斷突變，在醫學上無法使用疫苗。

聖保羅大學疫苗研發團隊領導人、牛津大學博士後免疫學家卡布拉爾（Gustavo Cabral）指出，疫苗是最好的預防途徑，但它不是唯一的方法，也可以進行治療，「如同愛滋病人，體內雖有病毒，還是可以正常生活。」

卡布拉爾表示，已知約80%感染2019冠狀病毒的人都是無症狀或症狀輕微，問題在於其他20%的患者當中，約6%可能發展成重症致死，「就算研製有效和安全的疫苗遙遙無期，現在已有數以百計關於治療武漢肺炎藥物的研究同步進行中。」

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
強盜也有三倍券！闖民宅要搶1千元　屋主給3千還煮麵給他吃…真
宜蘭最陰吊人樹！樹枝被砍繼續奪命　17年後又有演藝圈大哥上吊
陣頭、比丘可領1萬元紓困！　衛福部拍板同意了
佛洛伊德官方最終驗屍報告：死於心臟驟停　生前感染新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

習近平料11月後訪日！　日本外相：先舉行G7、G20峰會

快訊／南韓檢方聲請羈押三星少主李在鎔等3名高層！

發佈黃色警戒！川普「不惜動用軍隊終結示威」：升級華府部隊防衛狀態

巴西成疫情中心…2000人準備參與「疫苗測試」　專家：疫苗難在今年上市

示威者包白宮譏總統「碉堡小子」　川普怒喊派兵鎮壓…遭官民反對秒龜縮！

前NBA球星PO曝10秒影片！佛洛伊德6歲女高喊：爸爸改變全世界

佛洛伊德官方最終驗屍報告：死於心臟驟停　生前感染新冠肺炎

快訊／加州5.5級強震！　劇烈「搖晃30秒」深度僅6.9km　

開槍射殺無辜黑人！美警稱「沒錄到畫面」…再度引爆全民怒火

金與正痛罵脫北者「垃圾」　南韓若再放任：就要撕毀軍事協議

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

習近平料11月後訪日！　日本外相：先舉行G7、G20峰會

快訊／南韓檢方聲請羈押三星少主李在鎔等3名高層！

發佈黃色警戒！川普「不惜動用軍隊終結示威」：升級華府部隊防衛狀態

巴西成疫情中心…2000人準備參與「疫苗測試」　專家：疫苗難在今年上市

示威者包白宮譏總統「碉堡小子」　川普怒喊派兵鎮壓…遭官民反對秒龜縮！

前NBA球星PO曝10秒影片！佛洛伊德6歲女高喊：爸爸改變全世界

佛洛伊德官方最終驗屍報告：死於心臟驟停　生前感染新冠肺炎

快訊／加州5.5級強震！　劇烈「搖晃30秒」深度僅6.9km　

開槍射殺無辜黑人！美警稱「沒錄到畫面」…再度引爆全民怒火

金與正痛罵脫北者「垃圾」　南韓若再放任：就要撕毀軍事協議

林煐岷酒駕AB6IX回歸大亂！7月底台灣開唱主辦焦急：完全聯繫不上

撐開被子救跳樓女！熱心貨櫃車司機慘被砸中…當場「頸椎折斷」臥倒血泊

網戀香港賽馬博弈大亨…婦急匯90萬要「救夫」　警員到場敲破她的幻想

無卡族輕鬆買！東森購物聯手中租　選擇零卡分期0利率

陸委會呼籲釋放李明哲　國台辦反批民進黨「搞雙標」：哪有對基本人權尊重

政院拍板：投入66億協助應屆畢業青年順利就業

警察酒駕肇事逃離現場「再搭計程車返回」　台南警長震怒：先記大過調職

鍾文榮／「振興三倍券」看不出有「非花不可」的玄機

台灣7校進百大！　泰晤士報2020亞洲大學排行：台大第21

韓職／二軍8月實施電子好球帶　最快2022年一軍啟用

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

美國禁中國客機出入境！原因曝光

紐約第五大道釘木板自保　木工：這是海盜的地盤

美警又殺黑人！執法記錄器「完全沒有畫面」

6歲男童慘跌入馬桶！在糞坑中溺死「尖叫沒人回」

佛洛伊德官方驗屍報告出爐　生前染疫

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

世衛未否認「怨中拖延公布資訊」　官員拒答

川普激推　WHO恢復奎寧臨床試驗

佛系防疫推手認：該更嚴格管制

黛米蘿絲用大咪咪療癒躁動的心

前非裔警察隊長遭殺　陳屍人行道

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

美國5月就業報告好消息！三大指數翻紅

更多熱門

相關新聞

啟動防疫新生活　林姿妙宣布解除多項防疫禁令

啟動防疫新生活　林姿妙宣布解除多項防疫禁令

因6月7日前若維持本土零確診案例，中央將以「戴口罩或維持安全社交距離、落實實名制、勤洗手」為防疫原則，為此，宜蘭縣長林姿妙4日宣布，6月7日起將適度放寬縣府所轄館舍、便民服務防疫規範，6月8日起也將恢復縣內125個社區照顧關懷據點及長青食定點共餐，且6月7日起衛生所假日將停止販售口罩等。

富邦金挺國旅！豪砸近7億預算　5.8萬員工在國內旅遊、教育訓練

富邦金挺國旅！豪砸近7億預算　5.8萬員工在國內旅遊、教育訓練

AFC目標11月完成亞冠決賽

AFC目標11月完成亞冠決賽

老鷹沒得打　卡特生涯確定告終

老鷹沒得打　卡特生涯確定告終

「陣頭、比丘」都是職業！　衛福部：同樣可領急難紓困

「陣頭、比丘」都是職業！　衛福部：同樣可領急難紓困

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情巴西疫苗

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

朴春腫臉現身「韓網震驚」登熱搜

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面