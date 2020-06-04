巴西成疫情中心…2000人準備參與「疫苗測試」　專家：疫苗難在今年上市

▲2000名巴西人將參加牛津大學新冠疫苗測試。（圖／路透）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電

2000名巴西人將參加英國牛津大學（Oxford University）研製的新冠肺炎疫苗測試。巴西將是英國以外第一個開始測試疫苗是否有效的國家。

牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的新冠肺炎實驗疫苗，已於4月開始初期人體試驗，有1萬名志願者參與，但研究所所長暨新冠肺炎疫苗研發團隊共同領導人希爾（Adrian Hill）之前擔心，因為病毒在英國的社區傳播率低落，試驗成功的機率只有50%。

參加牛津大學2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發計畫的巴西科學家暨英國利物浦熱帶醫學院臨床科學系主任費瑞拉（Daniela Ferreira）接受巴西媒體訪問指出，為更快證明疫苗是否有效，志願者需要與病毒接觸，目前巴西已成為新冠肺炎的疫情中心，所以適合進行測試。

巴西衛生部與國家衛生監督局（Anvisa）已經通過這項疫苗測試，聖保羅和里約熱內盧將分別有1000名志願者參加。

聖保羅聯邦大學特殊免疫學參考中心（Crie- Unifesp）將負責執行聖保羅1000名志願者的疫苗測試，他們都是接觸冠狀病毒機率較高、從未感染病毒的第一線醫護人員。測試結果對於瞭解疫苗的安全性非常重要。巴西雷曼基金會（Fundacao Lemann）將資助整體作業的醫療架構和設備。

▲巴西確診人數突破58萬例，死亡人數超過3萬2000人。（圖／路透）



世界衛生組織（WHO）網頁公佈的數據顯示，截至2日，全球至少有133種候選疫苗正在研製中，其中10種處於臨床階段，開始人體試驗。

目前在巴西進行的兩項研究，正處於臨床階段。一項由聖保羅大學（USP）醫學院和心臟研究所免疫學實驗室的科學家領導，聖保羅州研究支援基金會資助。

另一項由國家疫苗科學技術研究所和克魯斯基金會（Fiocruz）病毒性疾病免疫學小組合作研究。

雖然全球的新冠肺炎疫苗研究正在取得進展，但許多專家認為疫苗很難在今年上市；最樂觀的預測是在12至18個月後。

另一個所有研究人員都不希望成真的假設，是永遠無法研製出一種有效和安全的新冠肺炎疫苗。就像愛滋病毒HIV已有30年的歷史，但因為不斷突變，在醫學上無法使用疫苗。

聖保羅大學疫苗研發團隊領導人、牛津大學博士後免疫學家卡布拉爾（Gustavo Cabral）指出，疫苗是最好的預防途徑，但它不是唯一的方法，也可以進行治療，「如同愛滋病人，體內雖有病毒，還是可以正常生活。」

卡布拉爾表示，已知約80%感染2019冠狀病毒的人都是無症狀或症狀輕微，問題在於其他20%的患者當中，約6%可能發展成重症致死，「就算研製有效和安全的疫苗遙遙無期，現在已有數以百計關於治療武漢肺炎藥物的研究同步進行中。」

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