中共涉港規格升級　中央港澳工作領導小組亮相

▲林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社台北3日電

中共中央港澳工作協調小組升格為「中央港澳工作領導小組」後，3日藉由小組長韓正在北京會見香港行政長官林鄭月娥和隨行官員，提及「港版國安法」的場合，成員首度公開亮相。

新華社報導，韓正在會見中針對「港版國安法」表示，全國人大常委會下一步有關立法懲治的是極少數人所從事的嚴重危害國家安全的犯罪行為和活動，不會影響廣大香港居民依法享有和行使各種權利和自由。在制定有關法律的過程中，將通過多種方式聽取香港社會各界人士的意見。

一同參加會見的有：中國國務委員兼公安部長、中央港澳工作領導小組副組長趙克志，全國政協副主席、 中央港澳工作領導小組副組長夏寶龍。新京報報導，這是中央港澳工作領導小組首度亮相 。2003年，中共中央組建了「中央港澳工作協調小組」，作為港澳工作的議事協調機構。

▲大陸國務院副總理韓正。（圖／新華社）

擁有中國國務院副總理身分的韓正，2018年起兼任中央港澳工作協調小組組長。 香港01日前曾引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，這項組織變動，說明北京以更高權威指揮相關部委應對香港問題。

北京當局的權力架構中，最高層級是「委員會」，「領導小組」次之，再次之是「協調小組」；當前香港已捲入中美角力的大國博奕中，協調小組提高規格並不出奇。

香港去年爆發反送中抗議活動後，中共涉港人事在 今年頻繁更動。2月，國務院任命全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳辦主任，原港澳辦主任張曉明改任常務副主任，香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅 自應均兼任港澳辦副主任。（編輯：張淑伶/邱國強）

►過期票券「1.5倍」換金幣