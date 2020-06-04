快訊／對抗升級！　美對33家中企及機構新制裁「5日生效」

▲中美對抗進一步升級。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼將33家中國企業列入經濟制裁黑名單後， 美國商務部今（4）日進一步宣佈，對這33家中企實施新經濟制裁，將於5日生效！據悉，這些被制裁的企業被控與大規模毀滅性武器、軍方以及協助北京當局監控新疆維吾爾族等少數族裔有關。

據悉，被列入制裁名單的33家中資企業及機構包括奇虎360、東方網力、研製超級電腦「天河二號」的北京計算科學研究中心、烽火科技等。4日的最新行動被認為，代表了美國政府打擊可能為解放軍採購物資的中企，以及懲罰北京打壓以穆斯林為主的少數民族。

美國商務部日前表示，這些公司被列入該實體清單後，將禁止這些公司和組織在沒有得到美國政府批准的情況下，使用美國技術。同時，他們也將無法與美國企業往來交易，這被視為美中貿易爭端中的「科技戰」進一步升級。

▼美國加碼對中國企業的科技封鎖，以確保國家安全。（圖／視覺中國CFP）

名單如下：

大規模殺傷性武器或與解放軍有關名單：

北京達闥科技（Beijing Cloudmind Technology Co., Ltd.）

北京計算科學研究中心（Beijing Computational Science Research Center）

北京錦程環宇科冒（Beijing Jincheng Huanyu Electronics Co., Ltd.）

北京高壓科學研究中心（Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research）

成都精密光學工程研究中心（Chengdu Fine Optical Engineering Research Center）

中國久遠物資貿易公司（China Jiuyuan Trading Corporation）

達闥科技（香港）（Cloudminds Hong Kong Limited）

達闥科技（Cloudminds Inc.）

哈爾濱創越科技有限公司（Harbin Chuangyue Technology Co., Ltd.）

哈爾濱工程大學（Harbin Engineering University）

哈爾濱工業大學（Harbin Institute of Technology）

哈爾濱蘊力達科技開發有限公司（Harbin Yun Li Da Technology and Development Co., Ltd.）

精納科技有限公司（JCN （HK） Technology Co. Ltd.）

快急送物流（中國）有限公司（K Logistics China Limited）

Kunhai （Yanjiao） Innovation Research Institute

頂峰多尺度科學研究所（Peac Institute of Multiscale Science）

奇虎360科技有限公司（Qihoo 360 Technology Co. Ltd.）

奇虎360科技公司（Qihoo 360 Technology Company）

Shanghai Nova Instruments Co., Ltd.

四川鼎澄物資貿易公司（Sichuan Dingcheng Material Trade Co., Ltd.）

四川新天元科技有限公司（Sichuan Haitian New Technology Group Co. Ltd.）

四川圖斯克進出口貿易有限公司（Sichuan Zhonghe Import and Export Trade Co., Ltd.）

礪劍天眼科技有限公司（Skyeye Laser Technology Limited）

復旦大學副教授朱杰進

與新疆有關名單：

中國公安部法醫學研究所（China’s Ministry of Public Security’s Institute of Forensic Science）

阿克蘇華孚色紡有限公司（Aksu Huafu Textiles Co.）

雲行科技（CloudWalk Technology）

烽火科技集團（FiberHome Technologies Group and the subsidiary）

南京纖之家星空通信發展（Nanjing FiberHome Starrysky Communication Development）

北京東方網力科技有限公司（Beijing NetPosa Technologies Co.,Ltd. ）

深圳市深網視界科技有限公司（SenseNets Technology LTD. ）

深圳市雲天勵飛（IIntellifusion）

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