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撤離香港？美駐港總領事館宿舍「公開招標」　368億物業全出售

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▲▼美國駐港領事館。（圖／擷取自Google Map）

▲美國駐港領事館。（圖／擷取自Google Map）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美兩國就香港問題互相博弈，美國標售在港物業資產的消息被證實。香港新聞網指出，美國駐港總領事館宿舍2日公開招標出售，該物業由美國政府於1948年購入並持有至今，截標日期為7月31日正午。此舉被視為美國撤離香港動作之一。

報導稱，美國駐港總領事館宿舍為壽山村道37號物業，該地環繞壽臣山，因地處美景、環境私密，住戶非富即貴，香港首富李嘉誠一度入住，歌星梅艷芳也曾住在這裡，港府財政司長官邸則在壽山村道45號。

▲▼美國駐港領事館宿舍位置。（圖／擷取自Google Map）

▲美國駐港領事館宿舍位置。（圖／擷取自Google Map）

獲委任為獨家代理的香港世邦魏理仕指出，物業1983年落成，現為6幢低密度住宅，提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池，面積約94796平方尺（約1332坪），可重建面積約47397平方尺（約1267坪）。

世邦魏理仕表示，物業重建潛力優厚，由於地盤佈局修長，可重建為海景豪宅獨立屋項目；物業的地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商無需補地價已可興建多間獨立屋，可省去補地價的支出及時間成本。據悉，早前該物業最高估值逾70億港元，也有說市值應有逾百億港元（約台幣386億元）。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普日前宣布對中國祭出報復性措施，包括取消香港特別地位等。（圖／達志影像／美聯社）

美國駐港澳總領事館發言人向《香港01》表示，美國政府每年都會檢視海外房地資產，這次的出售屬於「再投資計劃」，預計會加強投資其他在港資產，確保其在港資產設施維持長遠及最高水平。

川普29日宣布取消香港特殊待遇，政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）就指出，港幣可能面臨壓力，如果貶值，利率可能飆升，投資者或許會將資金轉移到其他地方，擠兌的情況也會影響香港經濟穩定。

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