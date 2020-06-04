將散沙變沃土　中國海軍成功在西沙海灘種出1500斤蔬菜

▲ 中國海軍在南海永興島收獲多達1500斤（約750公斤）的蔬菜 。（圖／翻攝自信公眾號「冪談天下」）



實習記者羅明輝／綜合報導

中國主張擁有南海主權，部署了許多武器及軍隊在南海所建造的一些人工島上，由於距離遙遠，這些駐紮在島上的部隊，在新鮮食品及水源的供應方面遭遇了困難。海軍近日向官媒透露，當地駐軍已成功在「海南三沙市永興島海灘」（位於西沙群島）的一塊2000平方公尺的田地上，收割了多達1500斤（約750公斤）的蔬菜。

根據香港《南華早報》2日報導，中國海軍指出，這次的豐收顯示中國在西沙海灘的蔬菜種植計劃取得了初步的成功，這項技術可以幫助解決駐紮在南海的部隊一直面臨的蔬菜短缺問題。

海軍提到，為了種植作物，官兵與來自重慶大學的科學人員經過4個月的摸索，成功研發出一種「粉狀植物性纖維黏合劑」，他們將這種黏著劑混入沙中，順利把「沙」改造成可種植作物的「土」。對此，研究員趙朝華說明，這項技術不但成本低廉，而且容易操作，「經過推廣、運用在其它地方，不但可以解決南海島嶼種菜不易、蔬菜短缺的問題，還能幫助島嶼實現大面積綠化。

▲ 中國海軍研發出一種「粉狀植物性纖維黏合劑」，可以把「沙」改造成可種植作物的「土」。（圖／翻攝自信公眾號「冪談天下」）



駐島士兵馬少帥表示，「一開始，我不認為這項計劃會取得成果，我對這個實驗沒有信心，畢竟我從來沒有聽說過可以用沙子種蔬菜。」在島上待了20年的退伍軍人邱華說，「我們從4月4日開始播種，5月12日就收穫了，時間比想像的還要快，預估這塊地每年可能收成5到6次。」

具了解，中國海軍過去也曾試圖以其他方式解決食品供應問題，像是遠航果蔬冷藏保鮮技術、菜籃子工程、建立新型冬儲菜窖等。越南海事專家稱，這次「沙變土」種植技術的成功，證明南海島嶼的地理特徵已達到能維持人類居住或維持經濟生活的條件。