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中美多事之秋　山東艦航母載7架殲-15出海演訓

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▲▼解放軍海軍山東艦航母出海演訓，5月27日。（圖／翻攝自環球網）

▲解放軍海軍山東艦航母近日出海演訓。（圖／翻攝自環球網）

記者陳政錄／綜合報導

正值中國大陸全國人大「港版國安法」審議、中美摩擦升溫期間，中共解放軍首艘國產航母山東艦，於25日低調出航。根據陸媒曝光畫面，山東艦航母飛行甲板上出現7架殲-15艦載戰鬥機和2架艦載直升機，並進行海上起降訓練。

據香港《文匯報》報導，山東艦航母是在26日離開大連造船廠碼頭，開展航行試驗訓練任務。值得注意的是，當天亦有民眾在大連造船廠附近拍攝到航母出港的影片，當時甲板上尚無艦載機，但頂部雷達保持運轉。

▲▼解放軍海軍山東艦航母出海演訓，5月27日。（圖／翻攝自環球網）

▲山東艦航母出海演訓，進行殲-15戰鬥機的艦上起飛訓練。（圖／翻攝自環球網）

而到27日，大陸官媒《央視》才第一次在「軍事報導」中，公開山東艦航母正在某海域執行訓練任務，當時艦上甲板出現了7架殲-15艦載戰鬥機和2架艦載直升機，並進行殲-15戰鬥機的艦上起飛訓練。

山東艦副艦長李永玄表示，按照習近平主席講話內容，今年是解放軍「十三五」規劃的收關之年，要採取超常措施，克服疫情影響。同時，儘早形成單艦整體能力，儘早融入編隊作戰體系。


據了解，這次演訓是山東艦航母自去年底在三亞交付入列，今年元旦返回大連後，年內首度出海航行，正值「港版國安法」剛審議通過，美國總統川普放話出手反制，以及指控中共對疫情處置不當的時間點，引起各界關注。

軍事微博作家「浩漢防務」稱，從上述行動大致可以得出，山東艦這次出港是為了再次檢驗船電系統的性能，或者在海上與附近的葫蘆島艦載機訓練基地聯合演練，展開艦載機部隊的海上起降訓練。

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