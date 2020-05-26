美2架轟炸機再傳穿越巴士海峽　轉向飛往「這個地方」

▲美軍2架轟炸機在巴士海峽處飛往南海。（圖／翻攝自Twitter／Aircraft Spots）

政治中心／台北報導

中國大陸近期針對南海動作頻頻，不僅宣布在西沙及南沙設置行政區，更傳出解放軍擬在8月軍演，引發南海周圍國家及美國高度關注。根據推特「飛機守望」（Aircraft Spots）26日推文顯示，美軍有兩架轟炸機飛越巴士海峽南端轉往南海。

該推文披露，美軍2架B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機（ BULLET01 & 02）自關島「安德森空軍基地」（Andersen Air Force Base）起飛，往西北飛行至巴士海峽南端後，轉向飛往南海巡弋，而途中由KC-135R加油機進行空中補給油料。

USAF B-1Bs BULLET01 & 02 departed Andersen AFB, Guam en route to the South China Sea



USAF KC-135R PEARL11 provided tanker support pic.twitter.com/KHDc9OKNY6 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) May 26, 2020

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