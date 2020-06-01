南華早報：陸規劃「南海防識區」已10年　正等待適當時機宣布

▲解放軍遼寧艦在南海閱兵。（圖／視覺中國，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港《南華早報》31日引述解放軍消息人士說法指出，北京早在2010年就著手規劃設置「南海防空識別區」（ADIZ），範圍涵蓋東沙、西沙及南沙群島，正在等待適當的時機宣布。

該名解放軍消息人士表示，北京在2010年宣布規劃「東海防空識別區時」，就同時在規劃南海防空識別區，並於2013年宣布劃定東海防空識別區，南海防空識別區則還在等待適當時機宣布。

報導指出，北京在這方面一直以來相當低調，但台灣國防部5月4日表示得知計劃。

軍事觀察家表示，北京若宣布南海防空識別區，將加劇與美方的緊張關係，並可能對與東南亞國家的關係造成不可彌補的傷害。

另一名解放軍消息人士則說，除了整備問題，北京也意識到南海比東海大很多，需要大量巡邏資源，「由於許多技術、政治以及外交上的考量，北京一直不願宣布南海防空識別區。」

消息人士指出，但最實際的問題是，解放軍過去沒有能力出動戰鬥機驅逐外國軍機，「南海的規模是東海的好幾倍，支持南海防空識別區得要付出巨大成本及代價。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問高級研究員湯普森（Drew Thompson）認為，中國近年積極與東南亞鄰國盡力緊密聯繫，若宣布建立南海防空識別區的話，這些關係會受到嚴重損害。

湯普森指出，東南亞國家很大程度的默許了中國在南海的行動，包含填海造島及軍事建設，但若中國宣布南海防空識別區的話，東南亞國家將被迫在中國或美國，經濟或主權上做出選擇。