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成大旺宏館開工動土　開啟高教AI跨域新格局

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▲旺宏電子董事長吳敏求捐贈成大4.2億元興建「成功創新中心－旺宏館」舉行動土典禮，捐贈人吳敏求以貴賓身分出席，見證欣喜時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲旺宏電子董事長吳敏求捐贈成大4.2億元興建「成功創新中心－旺宏館」舉行動土典禮，捐贈人吳敏求以貴賓身分出席，見證欣喜時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

旺宏電子董事長吳敏求，2019年8月捐贈成大創校以來單次捐贈最大金額4.2億元興建「成功創新中心－旺宏館」， 3日舉行動土典禮，捐贈人吳敏求以貴賓身分出席，見證欣喜時刻。

同日，成大校長蘇慧貞宣布以「旺宏館」為基地，創設「敏求智慧運算學院」，該院將以「跨領域整合」的全新運作機制，開啟人工智慧創新應用及跨域人才培育的全新篇章。

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▲旺宏電子董事長吳敏求捐贈成大4.2億元興建「成功創新中心－旺宏館」舉行動土典禮，捐贈人吳敏求以貴賓身分出席，見證欣喜時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳敏求再次打破捐贈紀錄，宣布旺宏電子將另捐贈成大10億元，以每年1億、連續10年的方式，支持敏求智慧運算學院，積極延攬國際傑出人才及學院運作，以發揮全球影響力。教育部長潘文忠、台南市副市長許育典等人士特地出席動土典禮和運算學院成立記者會，為這場盛典再添光彩。

「成功創新中心─旺宏館」位於成大勝利校區，由成大傑出校友張清華建築師設計，為4個樓層的創新建築。4樓設置「敏求智慧運算學院」，是一個結合運算科學、人工智能、數據科學及相關領域跨學科的學院，並以培育運算專長與領域專業「雙專長」人才為目標。

蘇慧貞校長表示，面對後疫情、變動頻繁的年代，我們從旺宏電子、吳敏求學長的成長史、奮鬥史學習到，只有追求創新、嶄新的文化，並且努力、堅持和不斷跨域的人，才能擁抱改變，從中蛻變，並永續成長。成大敏求智慧運算學院是一個大平台，由各領域共有、共享，期望帶來共榮的大未來。在這個平台上，成功大學願意承諾與宣誓，貢獻給這個社會、國家以及全世界，生生不息、嶄新跨域的優秀人才。

旺宏董事長吳敏求表示，旺宏是全球半導體業中，第一個將Big Data大數據概念導入半導體生產的廠商，品質世界第一。成大智慧運算學院結合前瞻運算科技與成大9大學院跨領域的學術能量，對未來科技產業創新發展意義重大。旺宏電子決定將持續10年，每年捐贈1億元予成大，讓智慧運算學院可以有充分經費積極招聘國際傑出人才，激勵教研成果，帶動台灣科技產業發展。吳敏求說，期許成大未來能夠延攬世界級頂尖人才，將現有9大學院與智慧運算學院完美結合，不管對於台灣或全世界應用領域都將產生卓越貢獻。

教育部長潘文忠表示，很多大學校長一再提及，台灣產企業要跨大步，面向國際，要與產業和企業廣大連結，也要讓各大學擁有更寬廣的空間。潘部長推崇吳董事長重視社會教育、培育科學人才，創設旺宏金矽獎、科學獎，是企業家創業有成、回饋社會的典範。成大成立敏求智慧運算學院，率先啟動高教創新，教育部樂於在未來招生名額上給支持。教育部也樂見在師資聘任上有創新做法，給予有貢獻者合理、更優渥的待遇，才能羅網最頂尖師資，培育最優質人才，期許未來成大步步高飛，培育創新和產學需要的戰鬥人才，引領台灣企業再創高峰。

許育典副市長代表黃偉哲市長出席。許育典感謝吳敏求董事長將心血投入成大和台南市，也盛讚蘇慧貞校長積極推動創新，成大是台南市最好的智庫，希望大學融入城市，在城市裡實踐其社會責任。台南市政府願意與成大共享資源，讓大學的創造力與台南人的生活合而為一。

成大副校長吳誠文為敏求智慧運算學院籌備委員會副總召集人，他說人工智慧可以廣泛與不同學門領域結合，能與各項知識、技術相連結，快速應用到各領域。智慧運算學院的課程內容會依各領域不同需求重新設計。以計算生物學為例，要讓電機系的學生有基本的生物學素養，才好利用演算法或程式設計去做生物數據的分析。醫學院的學生要有基本的程式設計與機器學習概念，才能夠妥善運用人工智慧方法與工具，協助做醫學資訊的分析。透過跨領域課程的設計，我們要讓學生建立彼此可以互相溝通合作的基本素養。

▲旺宏電子董事長吳敏求捐贈成大4.2億元興建「成功創新中心－旺宏館」舉行動土典禮，捐贈人吳敏求以貴賓身分出席，見證欣喜時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工研院院長劉文雄表示，工研院近期擬定「2030技術策略與藍圖」，以AI人工智慧為智慧化共通技術之一，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大應用領域，希望攜手產業，開創2030的新市場、新商機。

「敏求智慧運算學院」預計109學年度招生，不設系所，改以學分學程、學位學程靈活教學，並依重點發展目標設跨領域研究中心。學分學程強調以運算為核心的基礎學科課程，並搭配不同專業基礎與應用課程。學位學程以跨領域碩博士學位為核心，兼顧科學知識、運算技術與系統整合的能力。目前正規劃大學部不分系智慧運算學分學程及AI機器人碩士學位學程、智慧生醫碩博士學位學程、智慧運算工程碩博士學位學程。專為醫學院學生或生物科技領域學生設計的「智慧生醫學分學程」109年8月起開放成大學生選讀。

▲旺宏電子董事長吳敏求捐贈成大4.2億元興建「成功創新中心－旺宏館」舉行動土典禮，捐贈人吳敏求以貴賓身分出席，見證欣喜時刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此學院在教師聘任上也有創新作法，除了搭配自籌資金提供包含薪資等具競爭力的獎勵措施以延攬國內外知名人士外，更將以校內法人的概念推動校內教師之合聘，目前已由電機系、機械系、統計系與數學系等近20位合聘師資組成堅強運算技術核心團隊。

「成功創新中心─旺宏館」基地與舊圖書館K館（現在的未來館）相連，兩館間設有廊道，同時也會塑造出新的廣場，串連既有校園動線與開放空間。1樓是國際會議廳與展示廳，2、3樓為小型研究室與開放討論空間，4樓為敏求智慧運算學院總部，提供跨領域教師進駐，探討研究未來議題。

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