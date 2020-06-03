解放軍再實彈演習！　6月2日至16日在渤海執行





▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自人民海軍）

記者劉亭／綜合報導

根據中國海事局消息，大連海事局發布遼航警0083航行警告，6月2日至16日解放軍在渤海執行軍事任務，附近特定海域將進行實彈演習，附近船隻禁止駛入。

大連海事局1日發佈警告，渤海，6月2日0800時至6月16日1800時，在諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止附近船隻駛入。大連海事局6月2日又發布遼航警0086航行警告，渤海， 6月5日0000時至6月10日2400時，在諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入。

解放軍在蔡英文總統520就職典禮前夕，宣布14日開始展開時間長達2個半月的軍演，地點位於唐山港附近渤海海域。渤海灣戰略地位重要，是京津冀地區的海上重要窗口，還是大陸海上武器試驗區，海軍艦載機訓練基地也坐落在渤海灣附近。

大陸軍事專家宋忠平當時分析，軍演主要針對「台獨」勢力和域外干涉勢力，一旦台灣當局越過大陸《反分裂法》的紅線，大陸有決心、有能力以非和平手段解決台灣問題。

0083航行警告詳細座標

1. 39°53′36″N 119°57′00″E

2. 39°53′36″N 120°34′36″E

3. 39°15′30″N 120°24′18″E

4. 39°15′30″N 119°47′00″E

0086航行警告詳細座標

1. 38°55′00″N 120°57′30″E

2. 38°55′00″N 121°05′00″E

3. 38°49′00″N 121°05′00″E

4. 38°49′00″N 120°57′30″E

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