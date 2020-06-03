　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍再實彈演習！　6月2日至16日在渤海執行

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自人民海軍）

▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自人民海軍）

記者劉亭／綜合報導

根據中國海事局消息，大連海事局發布遼航警0083航行警告，6月2日至16日解放軍在渤海執行軍事任務，附近特定海域將進行實彈演習，附近船隻禁止駛入。

大連海事局1日發佈警告，渤海，6月2日0800時至6月16日1800時，在諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止附近船隻駛入。大連海事局6月2日又發布遼航警0086航行警告，渤海， 6月5日0000時至6月10日2400時，在諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入。

▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自人民海軍）

解放軍在蔡英文總統520就職典禮前夕，宣布14日開始展開時間長達2個半月的軍演，地點位於唐山港附近渤海海域。渤海灣戰略地位重要，是京津冀地區的海上重要窗口，還是大陸海上武器試驗區，海軍艦載機訓練基地也坐落在渤海灣附近。

大陸軍事專家宋忠平當時分析，軍演主要針對「台獨」勢力和域外干涉勢力，一旦台灣當局越過大陸《反分裂法》的紅線，大陸有決心、有能力以非和平手段解決台灣問題。

▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自人民海軍）

0083航行警告詳細座標

1. 39°53′36″N 119°57′00″E
2. 39°53′36″N 120°34′36″E
3. 39°15′30″N 120°24′18″E
4. 39°15′30″N 119°47′00″E

0086航行警告詳細座標

1. 38°55′00″N 120°57′30″E
2. 38°55′00″N 121°05′00″E
3. 38°49′00″N 121°05′00″E
4. 38°49′00″N 120°57′30″E

►戴口罩更要保養

ET快訊
家樂福結帳！驚見前方客人是VIP　回家查門檻「年消費滿10萬
丈夫控買珠寶總額相當一棟豪宅！何如芸哽咽回應了
荔枝樁象天敵曝！移工瘋吃「捏頭去尾活吞」大讚：天然威而鋼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍再實彈演習！　6月2日至16日在渤海執行

解放軍大量進入拉達克！　印度防長：兩軍領導人6日將會晤

陸軍航勤廠化身直升機醫師　用精密科技守護飛行安全

直升機醫學中心　「陸軍航勤廠」為航機健康把關

打過波斯灣戰爭！美軍傳出動精銳部隊「82空降師」　將進駐華盛頓DC

美空軍基地槍響2軍人身亡　主要負責全球鷹運營作業

美國軍艦第3艘！卡特霍爾號爆群聚感染　拒透露人數及情況

解放軍殲20複合掛架曝光！　可發射霹靂-15「遠程空對空打擊」

丁樹範：美國想引誘「大陸對台灣動武」　默想台海破壞「越多越好」

美國學者主張「讓台灣擁有核武」　回應中國粉碎自由秩序

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

解放軍再實彈演習！　6月2日至16日在渤海執行

解放軍大量進入拉達克！　印度防長：兩軍領導人6日將會晤

陸軍航勤廠化身直升機醫師　用精密科技守護飛行安全

直升機醫學中心　「陸軍航勤廠」為航機健康把關

打過波斯灣戰爭！美軍傳出動精銳部隊「82空降師」　將進駐華盛頓DC

美空軍基地槍響2軍人身亡　主要負責全球鷹運營作業

美國軍艦第3艘！卡特霍爾號爆群聚感染　拒透露人數及情況

解放軍殲20複合掛架曝光！　可發射霹靂-15「遠程空對空打擊」

丁樹範：美國想引誘「大陸對台灣動武」　默想台海破壞「越多越好」

美國學者主張「讓台灣擁有核武」　回應中國粉碎自由秩序

把焦凡凡晾一邊...婁峻碩揪「上下全露」2辣妹在家極樂！

Canalys預測今年PC出貨量將下降7％　iPad銷量也將受影響

擊落畫面曝光！新莊警執勤遇左轉車急煞　重摔倒地「肋骨骨折」

美女二胡演奏家被嗆「拉得很難聽」直播遭鬧場...敬芯當場爆哭

30處漁港評鑑靠全民！10/31前一起當秘密客...漁業署要送好禮

總統府建築曾在這天被炸毀！台北大空襲3小時「炸彈如雨下」

振興三倍券領取有訣竅！　經濟部：先預購最省時、若要現買現領「到郵局」

超貼心！丁噹揪五月天怪獸美聲翻唱　「再推1暖舉」寵外國粉　

霧峰林家後代投資慘賠　冒父兄開1.5億本票抵債！老爸怒告兒子

被爆華為透過大同拿台電標案　大同出面澄清並喊告求償

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

軍武熱門新聞

美軍傳精銳部隊「82空降師」進駐華盛頓DC

殲20掛架曝光　可載PL-15空對空打擊

丁樹範：美國想引誘「大陸對台灣動武」

印度防長：中印兩軍領導人6日將會晤

陸軍航勤廠化身直升機醫師　守護飛行安全

美國學者主張「讓台灣擁有核武」

中印衝突片再流出！疑解放軍被打爆頭

美空軍基地驚傳槍聲2軍人身亡！

直升機醫學中心　「陸軍航勤廠」為航機健康把關

國軍防疫當兒戲　陸軍再爆違規群聚扯後腿

伊朗列110艘新服役小型艦警告美軍

現代戰爭靠傘兵？涼山特勤打臉

趙立堅回應中印邊境衝突：總體穩定可控

美驅逐艦闖永興島領海　張競：外交部需表態

更多熱門

相關新聞

印度防長：中印兩軍領導人6日將會晤

印度防長：中印兩軍領導人6日將會晤

自5月初「石頭衝突」爆發後，中印兩國軍隊在邊境拉達克（Ladakh）的對峙已長達近一個月時間，為化解分歧和交換意見，據印媒報導，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在當地時間2日鬆口稱，中印雙方高級軍事領導人的會晤定於6月6日舉行，但他強調，「印度不會放棄自己的立場。」

美駐華使館公告　限制中國人員入境

美駐華使館公告　限制中國人員入境

殲20掛架曝光　可載PL-15空對空打擊

殲20掛架曝光　可載PL-15空對空打擊

傳美眾議員擬提案　禁美民間投資與解放軍有關外企

傳美眾議員擬提案　禁美民間投資與解放軍有關外企

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

關鍵字：

解放軍海事局渤海實彈演習軍演大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面