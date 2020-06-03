解放軍大量進入拉達克！　印度防長：兩軍領導人6日將會晤





▲為緩解中印邊境衝突，兩軍領導人將於6月6日會晤。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

自5月初「石頭衝突」爆發後，中印兩國軍隊在邊境拉達克（Ladakh）的對峙已長達近一個月時間，為化解分歧和交換意見，據印媒報導，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在當地時間2日鬆口稱，中印雙方高級軍事領導人的會晤定於6月6日舉行，但他強調，「印度不會放棄自己的立場。」

《今日印度》報導稱，辛格2日證實，已有相當數量的中國解放軍進入拉達克東部地區，包括加爾萬河谷（Galwan Valley）等，因此，印度正在採取一切必要措施，已應對相關情勢。

▲中印邊境上印度軍隊、中共解放軍近年幾次爆發對峙和衝突。（圖／達志影像／美聯社）

辛格強調，「他們聲稱這是他們的領土，我們則主張是這是印度領土。」他提到，過去兩方也找到了類似情況的解決方案，在洞朗爭端上，最終透過外交和軍事會談解決，不過，「印度不會傷害任何國家的國家自豪感，同時，它也不會容忍任何國家企圖傷害印度的自尊心。」

綜合印媒報導，由於大批中國軍隊已經部署在實際控制線的加爾萬河谷、班公湖等地，接近印度政府的消息人士透露，印度軍隊已經向拉達克東部，派遣包括車輛、大砲在內的軍事增援部隊。

據了解，中印軍隊曾於2017年，在邊境的洞朗地區，進行了長達73天的對峙，而關注到此次中印兩方在拉達克的邊境衝突，則是從5月起升溫，雙方並在月初爆發幾次互擲石塊，數百人參與的拳腳相向衝突。

對此，辛格曾在5月31日表示，印中兩國正在進行軍事和外交管道磋商，但不會讓印度的尊嚴受到傷害；中國大陸外交部發言人趙立堅則多次在例行記者會上，針對中印邊境衝突回應稱，兩國的溝通管道是暢通的，相信可以透過協商，妥善解決問題。

此外，印度媒體《The Print》報導提到，中共解放軍正在拉達克的班公湖附近鋪瀝青，並用新的掩體、推土機等防禦工事，企圖擋住印度巡邏隊的道路。

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