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30年老夫妻堅持AA制「雞蛋都分開」　網友看傻眼：不如一人過！

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▲一對老夫妻AA制30多年，成為外界焦點。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲一對老夫妻AA制30多年，成為外界焦點。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

天津一對老夫妻結婚30多年，近日因為徹底奉行AA制，而引起了廣大關注。老爺爺受訪時指出，兩人多年來物品嚴格區分，吃飯也是各吃各的，連雞蛋都要做記號。

根據澎湃新聞報導，老爺爺透露，兩人雖然一起住，但是壁壘分明「妳的是妳的，我的是我的」，打開冰箱一看，上面一層是爺爺的，下面一層是奶奶的，雞蛋也做了標記，以免搞混。

▲一對老夫妻AA制30多年，成為外界焦點。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

老爺爺說，以前奶奶在熱東西的時候，他曾經放顆雞蛋進去一起煮，結果被說偷吃，氣得現在都分開煮飯，輪流到廚房也不用打照面，「我不跟她嘔氣」。除此之外，老爺爺也不滿的指出，老婆「嫌髒」不給睡床上，一年365天都睡在地上，天氣冷的時候就多穿件棉襖抵擋。

老奶奶則抱怨，老公平時都不照顧家人，不管誰給的什麼東西，都自己一人吃掉，不願意分享；之前請老公幫忙看看故障的排風扇，就被歇斯底里大聲斥責「妳想摔死我阿」。

▲一對老夫妻AA制30多年，成為外界焦點。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

看到兩人的相處，許多大陸網友都看傻「30多年這樣過日子沒有離婚也是厲害」、「所以結婚的目的何在」、「還不如一個人過，省的每天防偷還要算」、「那為啥要一起生活呢？一同租房的室友也不至於如此吧」、「死撐著不離是捨不得那點兒財產還是死要面子活受罪」、「那結婚做什麼？嫌一個人沒人可以跟你長期吵架嗎」。

▲一對老夫妻AA制30多年，成為外界焦點。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

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