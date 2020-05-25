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月賺9萬！女友交往堅持「極致AA制」　他崩潰喊「我是犯賤男」...網反讚爆

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▲▼情侶、男女、約會、交往、戀愛、感情、牽手。（圖／免費圖庫「pakutaso」）

▲情侶交往示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自圖庫pakutaso）

記者黃君瀚／綜合報導

隨著社會風氣改變，年輕一代情侶交往喜愛選擇「AA制」，意即平均分擔所需費用。不過最近就有男網友發文，提到現任女友將AA制貫徹到了極致，舉凡生活中大小花費，再到生日禮物、伴手禮等，全都選擇平攤花費，絕不佔到一丁點便宜，這讓他感到些許不安。

男網友22日在「靠北女友」發文，提到和女友交往2年多了，2人經濟能力差不多，月入約在8、9萬元之譜，「我要靠北的是......她從來不接受我的錢！」簡單來說，女友完全就是AA制代言人，生活中大大小小的花費一定要AA，沒有任何例外。

請繼續往下閱讀...

他舉例，2人不管是出門吃飯、旅遊、開房間，一律「強制AA制」，就算買禮物相贈，女友隔天會主動把現金放桌上，絕不佔一點便宜，「她生日幫她辦的唱歌聚會什麼的，隔天一樣桌上放錢！」就連他去女友家作客，買伴手禮送女方父母，她也會私下給現金。

在經歷了現任女友強制AA制的洗禮，男網友忽然覺得少了些安全感，這和過去談戀愛的模式截然不同，交往至今幾乎沒花什麼錢在她身上，「好怕她說走就走沒理由挽留她，我是不是另類的犯賤男阿？」

文章貼出後，網友多羨慕這樣的情侶相處模式，大讚女友觀念很棒，「替你省錢不好嗎？錢留著很多事情用得到」、「這樣的AA制感覺不錯啊」、「恭喜你撿到寶了」、「因為分手才能帥氣的離開」、「好好珍惜吧！這種女友找不到了，處處為你想」、「這麼好的女人，還不快結婚？」

不少網友直言，維繫彼此感情重點不是錢，「對她好一點，自然不會走」、「可惜你的錢對她來說沒吸引力，女朋友你還是用心點交吧」、「有經歷過計較的男人才會這樣，不拖不欠很聰明」、「這樣不錯阿......沒理由挽留，那就別讓她有理由可以離開。」

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