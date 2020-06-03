安心旅遊倒數一個月！自由行搭振興券　旅費「最少省3000元」

▲交通部次長祁文中。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院昨日宣布振興三倍券將於7月15日上路，恰與交通部觀光局推行的擴大國旅補助計畫時間重疊，交通部常務次長祁文中表示，只要振興券沒有限制，就可與國旅補助合併使用，合法的旅宿業也可適用，搭配使用每人旅費至少可省3000元。交通部近期就會公佈計劃細節。

交通部觀光局今日舉辦「脊梁山脈攝影展開展記者會」，邀請交通部次長祁文中出席。他表示，觀光局將於7月至10月推動擴大國旅補助計畫，將參考過去春遊、秋冬遊的補助辦法，並簡化申請條件，同時開放搭配振興券，讓民眾補上加補。

請繼續往下閱讀...

根據觀光局初步規劃，將針對自由行每房每晚補助1000元、團客每人每日700元。另外為刺激離島觀光，也對離島進行加碼補助，自由行可再補1000元、跟團遊可補1200元。另外也將針對導遊、領隊、遊樂園、台灣觀巴等補助，希望旅行社雇用專業導遊，增加國旅團的品質，讓旅客可以進行深度旅遊。

▲▼全國各地夜市深受新冠肺炎疫情衝擊，位處萬華的華西街觀光夜市也遊客稀落。（圖／記者李毓康攝）

以現代人最常進行的旅遊型態自由行為例，在本島自由行可補1000元、在離島可補1000元，振興券可補2000元，等於自由行至少可補3000元、最多可補4000元。

祁文中表示，訂房網站上若是合法領證的旅宿業者，也都在補助適用範圍內，安心旅遊主要希望民眾走出戶外，只要符合振興券使用方法，民眾也可搭配使用。

祁文中表示，針對國境開放，需配合指揮中心指示，目前優先考慮開放轉機。至於許多國家公告的「旅遊泡泡圈」都不含台灣，這對觀光也有所影響，因此還需政府協調努力。