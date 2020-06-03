居家檢疫者不能投票...陳時中：我心理傾向可以　韓粉轟：罷韓比疫情重要？

▲發燒、居家檢疫者是否能投票？陳時中2日於例行記者會透露「我心裡傾向是可以的」。（圖／指揮中心提供）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免投票倒數3天！但遭逢疫情，如果發燒、居家檢疫要如何行使投票權？陳時中2日於例行記者會透露「我心裡傾向是可以的」。此話一出，瞬間引發韓粉不滿，他們氣憤於臉書痛批「那每天量體溫戴口罩是量心酸的嗎？」、「罷韓比新型冠狀病毒病還要重要」。

罷韓投票即將在6日登場，有關發燒、居家檢疫要如何投票，中央疫情指揮中心2日表示，針對發燒者，投票所已經準備好口罩，做好防護即可投票，至於居家檢疫者，按照規範無法出門就不能投，不過指揮官陳時中表示，中選會規定居家檢疫者不能出門，就不能去投票，但「我心裡傾向是可以的」。

▲韓粉怒嗆陳時中。（圖／翻臉書《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》）

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相關報導出來後，陳時中一句「我心裡傾向是可以的」引來韓粉盛怒，紛紛於臉書《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》社團發文痛批，「那每天量體溫戴口罩是量心酸的嗎？」、「顏色對了，病毒就不重要了」質疑難道在陳時中心中，罷韓比疫情還要重要？

底下留言區也大爆炸，大家陸續開砲：「不知民間疾苦，雙標政客」、「只要罷韓成功、哪管百姓傳染」、「最好是可去投啦！現在不是發燒都要通報嗎」、「那些罰10萬的要出來抗議」，並怒譙「若因爲罷韓引發群聚感染…您要負最大的責任。」認為陳時中言論是政治操弄，根本在做秀。

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