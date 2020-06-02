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2歲男童死時不到5kg！　酒店狠母只認「遺棄致死」否認凌虐

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▲桃園市林姓男子今年3月間因出生僅半個月兒子哭鬧不停憤而毆打致死，事後辯稱是意外死亡，還舉家搬遷躲刑責，桃檢查明後依法起訴。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲2歲男童遭凌虐致死，生母林女今承認遺棄致死罪，但否認有凌虐男童。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者孫于珊／台北報導

一名在北市酒店上班的21歲林姓女子，未婚生子後，涉與哥哥和同居的蕭姓男友，一起凌虐親生的2歲男童，將他關廁所還不時毆打，食物也給的少之又少，最後導致男童死亡，死時體重不到5公斤。原本在押的林男，法官近日裁定責付其母親。台北地院2日下午開庭，被告3人同台，原本都否認犯罪的3人，其中林女承認遺棄致死，但否認傷害凌虐部分。

蕭男的律師陳宏奇表示，男童的死與蕭男無因果關係。林男的律師陳彥君也表示，林男沒有任何凌虐幼童的行為，男童死亡時，林男已離開住居所1個月餘，若法官仍認定有凌虐，就爭執凌虐致妨害男童身心發展狀況。

林女的公設辯護人曾德榮則說，林女承認遺棄致死罪，對於傷害結果不爭執，但否認《刑法》286條的凌虐，僅爭執傷害與死亡的因果關係。

檢察官表示，聲請函詢法務部法醫研究所，對於照顧者將男童棄置於廁所內生活，致男童營養不良，與男童最後死因（肺炎、敗血性休克等）有無因果關係，及男童死亡時身上的傷害，是否可清楚劃分1個月前、1個月後到死亡時，並確認是否與死亡結果有因果關係。另請求鑑定被告疏失照顧，是否致男童生長發育遲緩，而生長發育遲緩對男童的死亡是否有所影響。

蕭男的律師陳宏奇指出，他親身觀察蕭男後，發現蕭男沒辦法正常理解他人的語意，也無法正確評價行為的意義，蕭男的狀況是否有達到醫學上及《刑法》上「欠缺辨識行為」的程度，有待鑑定，因此希望能鑑定蕭男的智能及精神。

▲▼林女涉將2歲親生兒囚禁廁所，每天拿錢和男友蕭男到處玩樂，放任孩子活活餓死，2人被依遺棄致死罪起訴。（圖／翻攝臉書）

▲林女涉嫌每天拿錢和蕭姓男友到處玩樂，放任孩子活活餓死，2人被依遺棄致死罪起訴。（圖／翻攝臉書）

法官庭末諭知6月23日及6月30日，請被告及辯護人準時出庭，7月21日、8月4日、8月18日將進行勘驗程序。

起訴指出，林男與妹妹、蕭男3人涉虐待幼童，不但沒予以成長所需的營養，更將男童關在廁所內，還不時打罵洩憤。林男離開妹妹住所後，妹妹依舊與蕭男在外玩耍，直到2018年11月9日出遊返家時，才驚覺男童死在廁所，但她卻與蕭男逃離現場，最後才在酒店經紀人的勸說下報警。警方到場時，只見男童瘦成皮包骨、身邊都是排泄物，死狀相當悽慘；檢方依妨害幼童發育罪起訴林男，另以遺棄致死罪起訴妹妹、依幫助犯起訴蕭男。

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