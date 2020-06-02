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升學機構用「台大」推課程！台灣大學「商標權遭侵害」提告獲賠百萬

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高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台灣大學控告高雄某一升學機構使用「台大」文字，推出各式升學課程，有損學校商標權。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／台北報導

高雄某升學機構班將「台大」、「TAIDA」等文字用於其教學平台及課程產品中，國立台灣大學發現後覺得學校歷史悠久的商標權遭侵害，認為此升學機構有誤導消費者、混淆視聽之虞，對此提告求償300萬元，並要求對方不得再使用相同或近似的商標。智慧財產權法院審結判該升學機構須賠償台灣大學100萬元。

國立台灣大學主張，學校創校至今已長達90年，是台灣最高學府及世界知名頂尖大學，聲譽卓著且名聞遐邇，而「台大」不僅是學校簡稱，更已成為知名度及識別性極高的著名商標。

▲▼高雄某教育機構以「台大」命名，涉犯商標權挨告。（圖／翻攝教育機構官網）

▲高雄某教育機構以「台大」命名，涉犯商標權挨告。（圖／翻攝教育機構官網）

台灣大學控訴，高雄某一升學機構未經他們同意，就擅自擅自將「台大」、「TAIDA 」、「台大數位學院」、「台大數位科技學院」等文字使用於補習班及線上教學平台中，足以讓消費者混淆，甚至減損「台大」商標的識別性及信譽、嚴重侵害學校商標權，而校方早在2018年11月就已發函要求該機構除去並停止使用，但對方卻否認有侵權事實，至今仍使用中，故決定提告求償300萬元。

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法庭上該升學機構辯稱，補習班提供的產品及服務與台大的專業學術，兩者間有明顯區隔，消費者根本不會因此受混淆，至於他們會使用，僅是想向消費者表示，服務能協助學員透過升學考試進入「台大」等優秀學府就讀，沒有要讓消費者誤認產品來源與台灣大學有關。

該升學機構再提出「台大眼鏡」、「台大土地重劃」、「台大小博士」等公司商標名稱，表示其他公司單位也都是這樣運用卻沒有侵權，質疑台灣大學標準不一。

智慧財產權法院審理時認為，該升學機構在網站使用含有「台大」、「TAI-DA」等文字侵害商標權屬實，且他們所販售的線上課程及講義都是以專攻考試為取向，並非教育研究，使用在其中確實有損「台大」本身的品質及形象，讓人產生貶抑或負面的聯想；另有關其他機構也以此命名的部分，法官認為不同領域上使用相關文字，並不會造成消費者混淆，審結判升學機構敗訴，須賠償台灣大學100萬元較為適當。

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