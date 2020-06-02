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國防教材有《哭泣女孩》！幼獅盜圖配文字促銷　總編輯下場慘

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一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

▲幼獅文化事業公司盜用《哭泣女孩》中的攝影著作，總編輯一審被判刑6月，得易科罰金，可緩刑2年。（示意圖／達志影像）

記者孫于珊／台北報導

台灣攝影師徐聖淵的知名作品《哭泣女孩》，竟被幼獅文化事業公司盜圖出版國防教材，令徐男因此怒告幼獅侵權。台北地院審結，依侵害著作財產權罪判幼獅總編輯6月徒刑，得易科罰金18萬，緩刑2年。可上訴。

幼獅2018年6、7月間，未經徐男同意或授權，擅自將《哭泣女孩》攝影集中的1張攝影著作重製後，加上「杜絕復仇式色情篇」、「不輕易自拍或外流、尊重自己身體隱私權」、「別人裸照外流，我該怎麼做」等文字，改作成幼獅公司所出版的PTT投影片檔案內容，交由總編輯劉女審核後，再製成光碟片，並附在「全民國防教育」教科書中，散布於數百間學校，徐男發現後決定提告，並求償30萬元。

▲▼哭泣女孩。（圖／翻攝自「博客來」網站）

▲台灣攝影師徐聖淵的知名作品《哭泣女孩》，被幼獅盜圖製成國防教材。（圖／翻攝自「博客來」網站）

檢察官指出，劉女將整張照片使用在投影片上，比例甚重，且加註的文字與徐男的創作意涵不相關，足以影響該著作在市場上的價值，又發送給上百間學校，重製及改作的行為無可計數，顯已影響徐男授權他人使用的潛在市場價值，因此難成立合理使用，將劉女起訴。

刑事部分，劉女在警詢及偵訊時否認犯行，辯稱是供傳業教學用的輔助用品，屬於合理使用。但劉女在審理期間則改口認罪，並與徐男達成和解。

法官審酌，劉女因一時疏慮致罹刑章，事後坦認犯行並深感知錯，也已履行和解條件完畢，徐男也表示不再追究，因此考量一切情狀後，予以緩刑2年。

但民事法官則認為照片用的比例低，符合教育目的，判劉女免賠。徐男提起上訴後，因雙方和解撤告了。

▲▼哭泣女孩。（圖／翻攝臉書）

▲《哭泣女孩》被盜圖用來廣告保養品。（圖／翻攝臉書）

事實上，不只幼獅盜用《哭泣女孩》，大陸淘寶網等網購平台、社群平台，也任意抓圖來用，還有臉書上的保養瓶廣告，更以「爽到讓她哭」來宣傳，令徐男真的「想哭」，被媒體喻為「可能是被偷圖最多的攝影師」。

▼到處都有《哭泣女孩》，盜圖頻率甚高。（圖／翻攝掏寶網，下同）

▲▼哭泣女孩。（圖／翻攝掏寶網）

▲▼哭泣女孩。（圖／翻攝掏寶網）

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