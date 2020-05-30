台南男暴打80歲嬤「頭破血流、骨折」　法院判無罪！原因曝光

▲伊姓男子持報夾暴打狠踹，導致阿嬤頭破血流、腿部骨折送醫，台南地院審理後以伊男有精神障礙導致欠缺辨識行為違法能力，判決不罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2018年月間台南市有1名80歲阿嬤，在仁德區成功里活動中心休息時，遭60歲伊姓男子持報夾暴打狠踹，導致阿嬤頭破血流、腿部骨折送醫，伊嫌被依殺人未遂等罪嫌移送起訴，檢方聲請羈押，台南地院審理後以伊男有精神障礙導致欠缺辨識行為違法能力，判決不罰，但須受監護處分做精神治療2年，可上訴。

2018年2月16日上午7時50分，被告伊男走進仁德區成功里活動中心內，看見被害人余姓阿嬤坐在長桌邊的椅子休息，突然拿起放在桌上4根鋁製報夾的其中1根，先朝被害人背後敲打了一下，被害人被打回頭詢問「打我幹嘛？」。





被害人起身要離去時，被告伊男馬上又持報夾朝其背部和腿部毆打，質問「你哪裡人？」、「你祖先是哪裡人？」後，接下來伊男狠踹被害人左小腳，導致腳踝當場骨折，被害人痛到跪地不起哀嚎。伊男還不停手，再拿另一根報夾，狠朝著跌坐在地的被害人頭部猛打，被害人被打得頭破血流，被告仍不停手，狠狠抽打其背部，一直打到報夾變形彎掉。

台南市歸仁分局文賢派出所獲報到場時，攔下準備離開的被告伊男，伊男不斷咆咆哮「我是中華人民共和國的人，我是美國人」…。經警方強力制服依殺人未遂等罪移送台南地檢署偵辦。

警方查獲伊嫌時，伊男自稱患有思覺失調症（以前稱精神分裂症），但沒有提出任何就醫及診斷證明，在伊男沒有提出罹患精神性疾病的證明前，檢方認為應視同正常人，伊男無端對毫無恩怨的長者，狠心持報夾暴打，下手兇殘不留情，幸好被打的阿嬤命大，如有個萬一，結果就不是現在這樣。檢方向法院聲請羈押伊男。

惟法官審酌犯嫌有精神疾患，被害人傷勢尚無生命危險，而羈押乃限制人身自由最重處分，兩者權衡之下，認無羈押必要性，因此駁回羈押之聲請，並諭知將犯嫌限制住居，讓他無保獲釋。

台南地院法官審理時，委託嘉南療養院鑑定伊男的精神狀態，發現他患有「第一型雙相情緒障礙症」，犯案時處於「躁症發作，重度，具精神病特徵」，被告辨識其行為違法的能力已達完全喪失，才會涉案。法官採認精神鑑定報告，認為伊男有精神障礙導致欠缺辨識行為違法能力，依法判決不罰，但須受監護處分做精神治療2年。

・卸妝、清潔、按摩、保養一次完成