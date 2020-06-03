朱高正兒酒醉跳車躺路中...10分鐘後遭輾斃　小黃司機急報警仍救不了

▲朱高正的兒子酒醉執意要下計程車，結果醉倒快速道路睡著慘遭來車輾斃。（圖為資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

前立委朱高正長子朱仰丘今年1月間和友人聚會後，酒醉搭小黃要回家，卻在新店區水源快速道路上嚷著要下車，不顧小黃司機百般按耐，請他等轉到一般道路上再開門，就直接跳車倒在路上睡著，小黃司機趕緊報警求救，無奈警方到場時，朱仰丘已經被後方來車輾過，全身多處骨折，送醫不治，後車易姓駕駛在場坦承肇事遭起訴。

檢警調查，朱仰丘1月13日晚上在台北市大安區和友人聚會飲酒後，在晚上10點40分左右，搭計程車要回新店住處，司機走水源快速道路，在新店中正路口停等紅綠燈時，已經泥醉的朱仰丘突然嚷著自己已經到家，要下車了。

因為快速道路禁止乘客上下車，且往來車輛速度很快，容易出事，司機一邊安撫朱仰丘，一邊緩慢的切換車道，準備轉出快速道路，要到中正路上再讓朱仰丘下車，沒想到朱突然就打開車門跳下車，隨即倒在路上一動也不動地睡著。

司機大驚之下，趕忙打電話報警，告知有人醉倒路中央後離去，近10分鐘後，由易姓男子駕駛的轎車駛來，直接輾過朱仰丘，朱因頭、胸、背多處嚴重骨折，送醫前不治，警方一查死者身分，馬上發現是朱高正的兒子。

易男和車上搭載的女性友人留在現場向警方供稱，發現路上有不明物體時，已經來不急反應閃避，朱高正委由助理表示無法出庭，由朱高正的次子代表提告，檢察官安排雙方調解失敗後，考量事發路段燈光照明充足，易男開車未注意車前狀況釀禍，依過失致死罪將易男起訴。

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