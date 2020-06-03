點進「罷韓廣告」竟是中選會網站？　真相曝光了

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

網路上流傳指稱，有罷韓廣告頁面打開，卻是中選會的網站。對此，中選會3日表示，這是惡意指摘，高雄市長罷免案投開票所地點查詢網址，任何人皆可查閱及連結，並無所謂中選會網站就是罷韓廣告的不實情事。

中選會指出，有關高雄市第3屆市長罷免案投開票所地點的查詢網址，是高雄市選委會請中選會協助建置的查詢頁面，任何人皆可查閱及連結，並無所謂中選會網站竟然就是罷韓廣告的不實情事。

中選會提醒，民眾及網友，捏造及散布、傳遞不實訊息者，是要負起法律責任的，輕則觸犯社會秩序維護法予以裁處，重則將觸犯刑法、公職人員選舉罷免法而另應負起刑事責任。

中選會強調，依社維法規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘役或新台幣3萬元以下罰鍰。依刑法規定，對於公署公然侮辱者，亦處6月以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金。

另外，中選會也指出，違反公職選罷法，意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

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