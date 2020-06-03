嚴厲譴責川普「以暴制暴」　江啟臣：蔡英文不該「盲目親美」選擇噤聲

▲國民黨主席江啟臣。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

美國警察過度執法，造成非裔嫌疑人窒息死亡，引發國際撻伐。對此，國民黨主席江啟臣3日表示，國際上講實力，也要講是非，台灣長年的親美立場，是基於對民主、自由、人權價值，而不只是盲目選邊。

江啟臣指出，如果在川普政府背離民主自由價值基礎的當下，台灣噤聲緘默，「將如何能贏得國際尊重？又如何能在抨擊中共、港警對民主運動的打壓時，保有立場一致的理直氣壯？」

江啟臣強調「美國創造過許多典範，但美國不是天堂。」他在美國唸書時，見證過美國族群衝突、貧富差距的嚴峻難解，他也不時困惑，一個社會科學發達的國家，怎麼會縱容各種社會問題惡化至斯。

江啟臣說，這次從一名白人警察執法過當，造成非裔嫌疑人窒息死亡的悲劇，延燒到美國50幾個城市的群起抗爭。不管是死者生前哀號「不能呼吸」的那幾分鐘，或是各地抗爭的畫面，都觸目驚心，這起危機背後，有美國長期的族群隔閡與不信任的問題、新冠疫情與經濟衝擊，對非裔族群造成生存壓迫。

江啟臣表示，警察執法過當一案更喚起過往許多黑人無辜死於警方執法的記憶，延續先前「 black lives matter 」抗爭中未熄的怒火。這場泛美抗爭的爆發，實無意外。

江啟臣表示，令人錯愕的是，川普總統面對眼前危機，卻拿出「以暴制暴」的強硬立場，高喊不惜派出軍隊「與民對決」，而週一為了在白宮前拍照，不惜動用催淚瓦斯、閃光彈、橡膠子彈驅散和平示威者，更是引起包括華府主教批評在內的公憤。

「目睹這一切，有時不禁懷疑，這是我們曾經景仰、效法的美國嗎？」江啟臣說，國際上講實力，也要講是非；美國長期以來能領導世界，靠的不只是經濟軍事強權，更是價值承諾。台灣長年「親美」，也是基於對民主、自由、人權價值的信念共享，而不只是盲目選邊。

江表示，連長年與美交好的歐盟，也嚴詞抨擊美國警方濫權，呼籲限制武力使用。他也以國民黨主席的身份，籲請總統蔡英文，基於中華民國憲法的價值承諾，對美方此次處理抗爭的做法表達嚴正關切。

同時，他也喊話外交部、僑委會，盡一切可能保障我國僑民安全，提供各種必要的協助。

▲江啟臣發文談佛洛伊德之死。（圖／翻攝自臉書）