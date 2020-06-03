振興三倍券「信用卡綁行動支付」最聰明　最高回饋19%

▲振興三倍券7/15上路，若選對信用卡綁定行動支付，會比直接刷卡回饋更高。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

7月15日即將上路的振興三倍券，除了可以領實體票券外，也開放使用非現金支付使用，包括：行動支付、信用卡、電子票證，消費3000回饋2000，但拿到33折優惠還不夠，行動支付若綁定對的信用卡，消費還可再打9折，最高回饋19%。

「這次振興券的發放，台灣Pay打算祭出至少500萬元的行銷預算，讓民眾再用行動支付與振興券的時候，可以利上加利。」信用卡平台Money101行銷公關經理呂芝穎分析，政府最終是希望鼓勵非現金支付，包括信用卡與行動支付，一來因為疫情的關係，可以減少觸碰現金有傳染的問題，同時又可以振興簽帳金額，並且增加行動支付的使用率。

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振興三倍券雖然7月中才開跑，但7月1日起，民眾就可以提出數位綁定的申請，7月15日起累積消費。因此在這之前，民眾可先好好思考：我要選哪一種支付方式？

「使用行動支付絕對會比領實體票券來得優惠！」呂芝穎說，使用信用卡不僅有額外回饋，如果選對信用卡綁定行動支付，還會比直接刷卡回饋更高。但行動支付搭配哪張卡最划算？一張表告訴你。

目前許多回饋方案只公布到6月底，但發卡公司為振興券搶商機，必定會陸續推出更吸睛的優惠。以台灣Pay為例，財政部已召集公股銀行研擬加碼方案，使用台灣Pay除振興方案回饋的2000外，還有機會額外獲得100至200元。此外，經濟部也鼓勵國銀搭配振興券，加碼祭出5%以上的回饋。

民眾若後悔沒有綁到最優惠的支付方式也不用擔心，行政院政務委員唐鳳表示，數位綁定是可以取消的，但同時先前累積的消費也會跟著消失，再隨著新綁定的裝置重新計算消費。



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