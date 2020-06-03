美媒曝：川普「威脅派兵鎮暴」又反悔！　強硬清場連自家議員也不挺

▲ 川普於1日於白宮針對非裔之死引發的一系列示威發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」掀起的示威浪潮延燒8天，總統川普（Donald Trump）1日揚言援引《暴動法案》（Insurrection Act），派遣軍隊控制局勢。《美聯社》最新消息指出，川普私下似乎已經收回這番威脅言論。白宮官員也表示，各地對示威的應對方式顯示，地方政府有能力自行維持秩序。

華府及其他地區的示威活動2日相對和平，與1日晚間白宮外的強硬鎮壓形成鮮明對比。一名白宮高級官員2日透露，川普希望全美其他地區以首都的激烈行動為警惕。

《美聯社》報導，國防部已經針對如何在必要時部署現役軍隊起草應急計畫。該報取得的五角大廈文見顯示，若首都安全情勢惡化，國民衛隊（別稱國民兵）無力保護白宮及其他聯邦建築，將派遣陸軍士兵前往守衛，但白宮內部對於行使這種非凡的聯邦權力似乎興趣漸失，態度逐漸軟化。

白宮官員透露，聯邦政府已經向所有受到示威影響的州提供一份可用的國民兵資源清單。他補充道，川普向各州州長傳達的訊息是，若他們不使用所有資源，就不該期待有人幫助他們恢復秩序。

在華府地區待命的士兵1日開始配備防暴裝備與刺刀，但就在《美聯社》2日首度報導此事後，第82空降師士兵便收到指示，不需再配戴這種安裝在步槍上的刀械。

事實上，已經有政府官員私下坦言，1日白宮外的事件對政府不利。幾名過去通常與總統口徑一致或避免公開批評川普的共和黨議員表示，動用武力為他開路的做法有些過頭了。

布拉斯加州共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）便指出，「我們沒有暴動的權利、破壞他人財產的權利，也沒有向警察扔石頭的權利，但抗議是一種基本權利、憲法賦予的權利。我反對掃蕩一場和平抗議，只為了拍照、將上帝的話語作為政治宣傳。」

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