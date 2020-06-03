舊金山暴力示威後...街道慘況曝光　一排店家全衰遭「砸窗洗劫」

San Francisco Protest Aftermath 由 Lloyd Lewis 發佈於 2020年5月31日 星期日

實習記者羅明輝／綜合報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」引發各地大規模示威活動，隨著警民衝突越演越烈，群眾的抗議行為似乎也有些變調。近日就有網友記錄下舊金山抗議後的街道景象，只見路旁多間店家受到破壞、噴漆塗鴉，玻璃碎落一地，不少販售名牌精品、3C產品的店家甚至遭人闖入洗劫，店內物品一片狼藉，簡直宛如電影末日場景。

網友里韋斯（Lloyd Lewis）5月31日在臉書分享了一段「抗議過後的舊金山」影片，畫面中可以看見以往熱鬧繁榮、人來人往的聯合廣場（Union Square），在騷動後變得格外冷清，只剩下少部分拖著行李箱的行人，以及大批前來控制局面、處理善後的員警。

▲ 舊金山抗議行動後，幾乎所有街道店家都受到波及 。（圖／翻攝Lloyd Lewis臉書）

街道上到處散落著各種抗議文宣、海報，兩旁的店家也遭受民眾怒火波及，幾乎沒有一間倖免於難，不是櫥窗玻璃被砸得粉碎，就是被人用噴漆寫上充滿仇恨的文字圖案，甚至還有些店面遭人闖入洗劫，展示櫃、桌椅凌亂不堪，許多商品都不翼而飛。

不少網友看完舊金山街道的慘狀後，紛紛留言提到，「看到舊金山變這樣真的很難過，雖然我是支持抗議活動的，但是影片裡的景象就我看來，好像只是為搶劫而做的。」、「這種行為太丟臉了！為什麼店家要因為白人警察的行為負責？特別是這種搶劫行為，更是沒有任何合理性。」、「美國本來應該是一個文明的社會，現在卻變成這樣，有些人根本是趁火打劫」。

▲ 兩旁店家被人破壞、噴漆，甚至遭到侵入洗劫 。（圖／翻攝Lloyd Lewis臉書）

舊金山最近爆發多起示威活動後，市長布里德（London Breed）31日宣布，全市進入宵禁狀態直到凌晨5點。她指出，自己也是黑人女性，對於佛洛伊德之死感到相當沉重，「我很感謝大家對種族議題如此關心，但如果利用種族議題來推動暴力，我是絕對無法容許的，整個舊金山現在瀰漫著暴力和犯罪，如果抗議行動超過了底線，我們將會做出對應措施，竭盡一切保護這座城市。」

布里德補充，「我已經受夠了，不想再看到有非裔死於過度的執法行為，這才是這場抗議運動的意義，我希望大家不要扭曲了初衷。」

▼ 舊金山街道上出現大批員警維持秩序。（圖／翻攝Lloyd Lewis臉書）

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