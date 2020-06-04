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澳洲研製「冷噴射3D技術」　潛艇不回乾塢也能維修！

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▲柯林斯級是澳洲海軍最新銳潛艦，也是全球體積第四大的柴電潛艦，僅次於中國的032級、日本的蒼龍級和親潮級，已經逼近核子潛艦的大小。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲柯林斯級是澳洲海軍最新銳潛艦，也是全球體積第四大的柴電潛艦，僅次於中國的032級、日本的蒼龍級和親潮級，已經逼近核子潛艦的大小。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

澳洲皇家海軍正在積極研究「冷噴射3D技術」，主要用於修復6艘柯林斯級潛艦（Collins-class submarine），當潛艦在海上航行時，可以隨時進行維護工作，不需特地回乾塢。值得一提的是，這項技術是澳洲潛艇公司（ASC）攜手，聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）以及國防材料技術中心（DMTC Limited）共同研製。

根據Navaltoday報導，冷噴射3D技術噴射出超音波氣流，加速金屬粉末顆粒形成緻密的沉積物，是一種透過增材製造（Additive Manufacturing，AM）來維修的方法。據報導，使用方法有別於以往的金屬印刷過程，完全不需要高溫條件，同時也避免了損害組件和周圍區域的結構完整性。

據報導，ASC首席執行官Stuart Wiley表示，「我們站在維護潛艇創新技術的前線，不斷提高國家海軍潛艇的可用性是至關重要，而採用增材製造技術來維護壓力船體在內的相關組件，反映出我們速度更快，破壞性更小」。

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