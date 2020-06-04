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她懷孕15周　每天爽喝3公升飲料...床上癲癇病發死亡

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Amy Louise Thorpe

記者楊庭蒝／綜合報導

紐西蘭一位懷孕15周的孕婦艾米（Amy Louise Thorpe）因為癲癇發作，在2018年12月4日於家中死亡。驗屍官發布的報告中指出，攝入過量的咖啡因是致死主因，艾米生前每天習慣喝2公升的可樂和1公升的能量飲料，去世前一個月曾向精神科求醫治療癲癇，當時被建議換藥並接受腦波檢查，不過沒有被她接受。

根據《太陽報》報導，艾米居住於紐西蘭南島的英物卡吉爾市（Invercargill），年約34歲，是一名孕期15周的孕婦，在被發現與王的當下，是臉部朝下躺在床上，然後一動也不動，直到家人發現異狀，才發現已經無法挽回。

驗屍官大衛·羅賓遜（David Robinson）的調查結果指出，艾米有癲癇病史，生前喜歡喝飲料，每天必須攝取包括2公升的可樂和1公升的能量飲料，自懷孕以後癲癇發作間隔越來越頻繁，前往婦科求醫沒有顯著的改善，死亡前一個月被轉診到精神科。當時醫生建議更換藥物服用並接受腦波檢查，但她並沒有聽從建議。

艾米不願具名的伴侶表示，她生前有癲癇、抑鬱、焦慮和睡眠呼吸中止的病史，此外也有很重的菸癮。

神經病學專家哈蒙德·托克（Hammond-Tooke）分析，過量的咖啡因會刺激腦中樞神經，導致神經系統過常的亢奮，進而導致癲癇發作，提醒有相關疾病的患者，要特別注意。

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