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80歲嬤「走10公里」九華山參拜　忘了回家路！蹲坐路邊警助返家　

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▲苗栗警方仔細訪查搜尋後，終於找到老婦人的家，也協助將她帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲經過苗栗警方仔細訪查後，終於找到老婦人的家，也協助將她帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名80歲的吳姓老婦，日前獨自前往銅鑼九華山參拜，因老婦年老失智，體力不支無法步行返家，只好暫時在路邊休息，路過民眾發現後疑似為走失老人遂向警方報案；經警方搜尋訪查後，順利協助老婦返家。

苗栗警察分局銅鑼分駐所副所長余增文、警員曾俊文日前上午10時25分左右接獲民眾報案，指稱在舊128縣道路邊，有1名老婦在路旁休息，看似雙眼無神、小便失禁獨自坐在路邊，請警方前往處理。

▲警方順利協助老婦返家，家人也頻頻向警方道謝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方順利協助老婦返家，家人也頻頻向警方道謝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方獲報後立即前往現場查看，發現這名老婦身體虛弱的坐在椅子上，因老婦年事已高又患有失智，無法詳細陳述年籍資料，僅能指出自己姓吳，並說家住隔壁公館鄉石墻村，後經員警帶同婦人至石墻村一帶尋問並查訪附近居民，終於找到老婦的住處。

老婦兒子向警方表示，上午大約10時許，發現母親不在家中，心急如焚，自行騎機車在家中附近四處尋找，還是遍尋不著母親身影，正要到派出所報案請警方幫忙協尋時，警方已將母親安全護送返家，看見母親安全無恙，終於放下心中的憂慮，萬分感謝警方的幫忙，在最短時間內找回母親，也對自己造成大家的困擾感到抱歉。

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