梁振英喊話港官員、人大政協！　持滙豐銀行戶口要「馬上自保」

▲「港版國安法」高票通過。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「港版國安法」高票通過，英、美、加、澳隨後發表聯合聲明，指該法案威脅香港繁榮安定。對此，前特首梁振英表示，《國安法》因香港而起、為香港而立，並建議持有滙豐戶口的特區政府、中國內地和香港的工商界，尤其是人大代表、各級政協委員要馬上自保，避免成為類似華為一樣的人質。

香港前特首、全國政協副主席梁振英在臉書PO文，稱《國安法》因香港而起、為香港而立，認為香港必須和國家一起反制，「真真正正做到香港是中國的香港，我們要清楚向這些國家表明，香港不是他們的殖民地。」

▲香港前特首梁振英。（圖／CFP）

梁振英隨後點名匯豐銀行，稱其在回歸時做了不少背棄香港的事，但仍繼續享受特權，且利潤主要來自英國，如今一個星期過去了，還未就國安法表態，「這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢，一邊跟著西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事。」

梁振英更說，中國和香港都沒有「欠」滙豐銀行，「滙豐在中國的業務，中國和其他國家的銀行完全可以隔夜取代」，建議持有滙豐戶口的特區政府、中國內地和香港的工商界，尤其是人大代表、各級政協委員要馬上自保，避免成為類似華為一樣的人質。