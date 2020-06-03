　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

VIP多付210元「超前點播」被判違法　愛奇藝：保留上訴權利

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

知名影音平台愛奇藝去年因為「超前點播」戲劇《慶餘年》，陷入是否違約的爭議，北京互聯網法院2日宣判結果，判業者應賠償會員權益的損失。對此，愛奇藝在微博發表聲明，強調法院並未認為超前點播模式不妥，後續仍會不斷改善產品以及服務，其他部分則保留上訴權利。

愛奇藝回應超前點播被判違法。（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲愛奇藝發表的聲明。（圖／翻攝自微博／愛奇藝，下同）

綜合陸媒報導，去年底《慶餘年》熱播，部分民眾不想浪費時間等待，願意付費成為影音平台的會員，而愛奇藝以及騰訊視頻在同年12月11日開啟超前點播功能，VIP會員只要多花人民幣50元（約新台幣210元），就能比普通會員多看6集。

沒想到事隔3天之後，《人民日報》就刊出一篇「視頻網站套路層出不窮，吃相太難看」的報導，內容直指上述行為已經侵犯消費者的權益，這才掀起網友們對於超前點播是否違約的討論。

愛奇藝回應超前點播被判違法。（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲愛奇藝擁有許多影音資源。

北京互聯網法院2日公開判決結果，認定超前點播違法且構成違約，愛奇藝應連續15日提供VIP會員權益，給在這次事件中權益受損的人，還得賠償人民幣1500元的公證費。

對此，愛奇藝同日則在微博發表聲明，「超前點播模式的推出是為了滿足用戶日益多元的內容觀看需求。感謝北京互聯網法院一審法庭並沒有否定我們的探索和嘗試，肯定『超前點播模式本身並無不妥』。我們會不斷完善產品和服務，給大家帶來更好的體驗。對於其他判決訊息，我們保留上訴的權利。」

ET快訊
風田深夜當街撫摸直擊！　富二代女友起底周旋3天菜男星
振興三倍券怎麼領、怎麼用？　「四種使用攻略」一次就看懂
「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝　自爆16公分玩9
伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！「把我掰直了」女裝長髮艷照掀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥：國安法通過很踏實　中央出手「是給香港生機走出困局」

限制中國留學生、研究人員入境竊密！　美駐華使館連發兩公告

武漢「全城大篩檢」結果出爐了！詳細數據全公開…準確到個位數

VIP多付210元「超前點播」被判違法　愛奇藝：保留上訴權利

林鄭月娥：國安法通過很踏實　中央出手「是給香港生機走出困局」

香港政府派「3萬8千」紅包　 18歲以上永久居民均可獲得

限制中國留學生、研究人員入境竊密！　美駐華使館連發兩公告

兒童節變忌日！14歲男孩21F墜亡　「雙手詭異細節」曝…死因不純說瘋傳

武漢「全城大篩檢」結果出爐了！詳細數據全公開…準確到個位數

川普推遲G7擬組「抗中聯盟」　陸外交部：對中國搞小圈子不得人心

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

罷韓成功會請韓國瑜當副主席 ？　柯文哲秒答：呵呵呵...想太多了吧

VIP多付210元「超前點播」被判違法　愛奇藝：保留上訴權利

林鄭月娥：國安法通過很踏實　中央出手「是給香港生機走出困局」

香港政府派「3萬8千」紅包　 18歲以上永久居民均可獲得

限制中國留學生、研究人員入境竊密！　美駐華使館連發兩公告

兒童節變忌日！14歲男孩21F墜亡　「雙手詭異細節」曝…死因不純說瘋傳

武漢「全城大篩檢」結果出爐了！詳細數據全公開…準確到個位數

川普推遲G7擬組「抗中聯盟」　陸外交部：對中國搞小圈子不得人心

蓬佩奧考慮「讓港人來美避難」　陸外交部：多做點有利香港的事

3歲妹跌化糞池！4hrs打撈已成冰冷遺體　警一拿井蓋「怎麼這麼輕」

陸教育部：推廣普通話與傳承方言並不矛盾「都是重要工作！」

李榮浩情歌原型曝光…楊丞琳深夜1句話閃到爆！　「超肉麻歌詞」甜度破表

「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩　銷魂模樣被看光

資深護理長親身告白　「發現得了肺腺癌，才懂自己也需要被照顧」

台北花園大酒店、華山町住宿0元！振興三倍券+全台飯店優惠加碼盤點

高雄打造「一心三線」區域觀光　網紅絕美拍照打卡！愛之鯨、白色貨櫃屋

蔡正傑／改裝娃娃機台　小心賺不了錢又觸法

三度迎戰東奧！「跨欄一哥」陳傑Hold住跑步信念　挑戰金牌傳奇

美鎮暴警「棍打盟邦女記者」還盾擊攝影師！　澳洲總理下令調查

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

大陸熱門新聞

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

高人氣網美被路人抓包！公開無P真面目

染疫「黑臉醫師」去世！一度好轉但心理有障礙

他忘關車窗！隔天後座多了赤裸女嬰　20歲媽痛哭說原因

3歲妹跌化糞池慘死！警一拿井蓋傻眼了

武漢「全城大篩檢」結果出爐了

女老師被家長毆打！下體被踢爆慘失禁

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

23歲女租屋內被男友殺害！鄰居：凌晨聽到慘叫

獨／《TAIWAN》侵權　原作曲者吐心聲

14歲男孩21F墜下亡！目擊者：雙手被反綁身後

霸氣女董座直播3小時「吸金40億」

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

更多熱門

相關新聞

大陸OTT恐下架　愛奇藝台灣站：政府應知百萬會員心聲

大陸OTT恐下架　愛奇藝台灣站：政府應知百萬會員心聲

愛奇藝及騰訊WeTV等中國大陸OTT串流影音平台，不僅廣告與促銷活動被國家通訊傳播委員會(NCC)禁止，其服務方式也被質疑「繞道」，恐有被下架危機。對此，歐銻銻娛樂（愛奇藝台灣站）董事長范立達22日表示「相信政府會依法行政」，並呼籲愛奇藝台灣站逾3百萬用戶，若認同愛奇藝是很好的產品，應該讓政府知道大家的心聲。

一張圖秒陷回憶殺「在宿舍熬夜狂追劇」

一張圖秒陷回憶殺「在宿舍熬夜狂追劇」

愛奇藝北京投資百萬　創餐飲公司

愛奇藝北京投資百萬　創餐飲公司

陸委會：15日討論陸OTT違法廣告

陸委會：15日討論陸OTT違法廣告

非法平台需下架　愛奇藝台灣站回應了

非法平台需下架　愛奇藝台灣站回應了

關鍵字：

愛奇藝

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

6重點秒懂三倍券好處！陳嘉行打臉「發現金6000」

夏宇童認愛孫協志！　曝媽媽反應：她希望我有穩定的家

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

軍官低頭沉睡　行駛國道開自駕

國巨前高層睡美魔女人妻　身分起底「常上媒體版面」

伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！女裝艷照掀家變

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面