VIP多付210元「超前點播」被判違法　愛奇藝：保留上訴權利

記者黃翊婷／綜合報導

知名影音平台愛奇藝去年因為「超前點播」戲劇《慶餘年》，陷入是否違約的爭議，北京互聯網法院2日宣判結果，判業者應賠償會員權益的損失。對此，愛奇藝在微博發表聲明，強調法院並未認為超前點播模式不妥，後續仍會不斷改善產品以及服務，其他部分則保留上訴權利。

▲愛奇藝發表的聲明。（圖／翻攝自微博／愛奇藝，下同）

綜合陸媒報導，去年底《慶餘年》熱播，部分民眾不想浪費時間等待，願意付費成為影音平台的會員，而愛奇藝以及騰訊視頻在同年12月11日開啟超前點播功能，VIP會員只要多花人民幣50元（約新台幣210元），就能比普通會員多看6集。

沒想到事隔3天之後，《人民日報》就刊出一篇「視頻網站套路層出不窮，吃相太難看」的報導，內容直指上述行為已經侵犯消費者的權益，這才掀起網友們對於超前點播是否違約的討論。

▲愛奇藝擁有許多影音資源。

北京互聯網法院2日公開判決結果，認定超前點播違法且構成違約，愛奇藝應連續15日提供VIP會員權益，給在這次事件中權益受損的人，還得賠償人民幣1500元的公證費。

對此，愛奇藝同日則在微博發表聲明，「超前點播模式的推出是為了滿足用戶日益多元的內容觀看需求。感謝北京互聯網法院一審法庭並沒有否定我們的探索和嘗試，肯定『超前點播模式本身並無不妥』。我們會不斷完善產品和服務，給大家帶來更好的體驗。對於其他判決訊息，我們保留上訴的權利。」