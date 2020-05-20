一張圖秒陷回憶殺「那些年在宿舍熬夜狂追劇」　網淚喊神器：海賊王必備

▲PPS影音在2013年被百度收購。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

看到這熟悉的一幕，許多人秒陷回憶，想當年窩在電腦桌前追劇，連通宵都不是問題。一名女網友就貼出PPS影音截圖，掀起熱烈回響，大票網友留言蓋樓，「以前都用這個看動漫、追劇，超好用的」、「暑假日夜顛倒必備」。

PPS影音建立於2006年，是來自大陸的網路視訊平台，可以免費申請會員，解鎖許多非會員無法觀看的指定影片，還能進一步升級尊貴會員，不過要收取一定費用，在當年該平台相當受到歡迎，大家都用它來追劇、看動漫或綜藝節目。

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直到2013年5月6日，百度以3.7億美元（新台幣約111億7585萬元）現金，收購了PPS影音，並展開PPS與愛奇藝的整合工作，而PPS這個介面也成為時代的眼淚。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一名網友在爆廢公社發文，直呼「有人用過嗎？以前大學住宿舍，整天都用這個追劇，免費但畫質有夠差。」一席話引起共鳴，網友們紛紛回應，「超懷念，以前在半夜追日劇，都靠它了」、「愛奇藝的前身～大學的回憶啊，還有風行」、「最早都用這看running man」、「當時海賊王第一集追到新世界，後來某一天就不見了」、「以前做加油站大夜班，都是靠這個陪我撐過來的」、「海賊王必備」、「這個很強」、「哇靠...回憶浮上來了」。

不過，也有不少人吐槽，「病毒超多...惡意綁架首頁」、「垃圾軟體，專吃頻寬」、「常常會幫你裝些有的沒的程式」。

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