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影／玻璃窗自動打開！娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　1分鐘過程網友全跪了

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記者黃可昀／綜合報導

先前台灣吹起夾娃娃風潮，大街小巷都看得到夾娃娃機，也釣出不少高手，讓人見識到各式各樣的夾取技巧。新北板橋一名台主18日貼出一段影片，一位男子獨自站在機台前，投下10元後竟展現了驚人一幕，甩爪、推娃娃等招數對他來說已經不夠看，他當場使出「甩爪開鎖」絕技，網友們看了全驚訝到不停重播回放。

這名台主在臉書PO出18日上午10點多的監視器畫面，男子先是投了10元沒夾到，接著又投入10元再試一次，這次他奮力甩動爪子想靠甩爪技巧夾到綠色後背包，結果在甩動過程中，爪子碰巧勾到玻璃上的鎖頭，下秒就自動幫他打開玻璃窗，連男子自己都看到傻眼。

▲▼甩爪開鎖。（圖／台主授權使用）

請繼續往下閱讀...

▲直接伸手進去取物。（圖／台主授權使用）

男子回過神後，趕快用手把綠色後背包丟入洞口，他很知足地沒有拿取機台內其他物品，而是拆下卡在鎖頭上的爪子，接著幫台主把玻璃窗關上，但這個背包得到的有點心虛，所以內心有點過意不去，拿出自己鑰匙試圖幫台主把玻璃窗鎖回去，但最後仍失敗。

這段影片事後被轉發到臉書社團《爆廢公社》掀起熱議，網友紛紛回應，「我覺得他拿一個很客氣了，至少他也是投錢開門的」、「娃娃機表示：要什麼自己拿啦林北不爽夾」、「原來這才是真正的高手」、「哈哈哈哈哈哈哈而且他算乖了，沒有直接拿，是丟到洞口從洞口拿。」

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