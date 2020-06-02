林益世假釋出獄後首度出庭　警局報到遲到稱血壓太高

▲林益世出獄後，到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因喬中鋼爐下渣契約索賄8300萬元，二審判刑13年6月，其中的「財產來源不明罪」判刑2年定讞，他也入監服刑，直到4月中獲得假釋出獄，到須定時到警局報到。不過他首度到警局報到就遲到，法官質問他，林益世說自己血壓太高，身體不適。全案諭知7月份再開庭。

多次當選立委的林益世，在2012年2、3月間擔任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，林益世在2012年間要求以8300萬元做為協助處理續約之代價。案經陳啟祥向當時的最高檢特偵組提出告發，特偵組於2012年10月間將全案偵查終結，將被告林益世、彭愛佳夫婦等5人提起公訴，一審判處林益世有期徒刑7年4個月。

上訴二審後，高等法院2016年的二審改將林益世加重改判有期徒刑13年6個月，褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。上訴第三審後，最高法院將林益世犯「財產來源不明罪」部分處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪汙部分，則撤銷發回高等法院更審。林益世2018年9月發監執行。

林益世在4月中獲准假釋，高院另外還對他限制出境、出海8個月，另外原本的保金5000萬以及每週到警局報到一次仍維持。而他的貪污案件，高院在2日再度開庭審理。一開始法官就質問林益世，為什麼第一次到警局報到時就遲到？

林益世回答，「當天身體不適。」法官再問他是否有何證明？林益世再回答，「我的血壓太高。」法官要求他若有身體不適，必須儘速具狀反應。而本次庭訊調查部分錄音證據，最後法官諭知7月份再度開庭。林益世離開法院時，針對記者詢問，均不回答。