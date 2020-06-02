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快訊／韓國瑜救罷免出招再抗告！法院打臉　週六確定投票

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記者吳銘峯／台北報導

高雄市長韓國瑜的罷免案，本週六將進行投票。為了阻止投票進行，韓國瑜委任律師向台北高等行政法院提出訴訟，並聲請停止執行，結果遭北高行駁回。韓國瑜再提出抗告，並要求最高行政法院自為裁定。最高行政法院審理後，2日下午駁回韓國瑜抗告，罷免案確定不會停止執行，本週六將可以投票。

▲▼韓國瑜挺青年 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜向最高行政法院提出抗告，遭駁回確定。（圖／記者洪正達攝）

民間團體Wecare不滿韓國瑜施政成績，提起罷免案經連署過關，中央選舉委員會已經公告6月6日舉辦罷免投票，韓國瑜為了阻止罷免案投票，連三次向法院聲請緊急處分，要求「停止執行」罷免案，但三次均遭法院駁回。但韓國瑜仍不放棄，再度要求律師向最高行政法院提出抗告。

本案在一審台北高等行政法院審理時，認為韓國瑜一開始以罷韓偷跑為由，4月間首度聲請停止執行，但遭駁回確定。最後中選會於4月17日公告罷免案成立，並訂6月6日投票。但本案韓國瑜又在5月11日才提出訴願，並在提出訴願第二天，就以受理訴願機關怠惰為由，提出本件訴訟的緊急處分「停止執行」。故北高行認為本案時間的急迫性，顯然可歸責於韓國瑜自身延宕，欠缺權利保護之必要。

另外韓國瑜也主張依選罷法第75條第1項但書規定，不得罷免。但北高行認為，該規定中的「不得罷免」是指公職人員就職未滿1年，不得提出罷免案；不過罷免案提出前認同罷免而形成共同意識所進行的提議活動，本質上為一種意見表達的方式，是言論自由等基本權的體現，應受憲法的保障。

此外韓國瑜也主張，若罷免案通過將使他的公民權（服公職、參政）、名譽權以及市長任期，均受到難以回復之損害，要求停止執行。但北高行認為，此乃個人臆測罷免案投票結果通過所可能發生的影響或損害，屬於主觀利益，與聲請案所要求保護法律上利益不符合，故北高行駁回韓國瑜請求。

韓國瑜提出抗告，最高行政法院上週五受理後，隨即分案，合議庭最後採信北高行的理由，認為如果停止執行，對於高雄市選區選舉人行使參政權之公益所造成重大不利之影響，甚於不停止執行對韓國瑜所造成之損害，因此裁定駁回韓國瑜抗告，罷免案確定不會停止執行，本週六將如期舉行投票。
 

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