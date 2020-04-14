　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夾娃娃機內「放紅包」遭警疑涉賭…打開是面紙、垃圾袋！台主挨罰2萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市王姓、許姓男子涉嫌於去年11月間至今年1月間，以自製工具專門破壞娃娃機店兌幣機竊取財物。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲朱姓男子在娃娃機內放置11個紅包袋，因內容不明確，被依法判處拘役20日，得易科罰金2萬元。（資料照，與本案無關／記者沈繼昌攝）

記者徐愷昕／嘉義報導

朱姓男子2019年在一娃娃機店向柯姓友人租借一台夾娃娃機，隨後在裡頭擺放11個內容不明確的紅包袋及18個娃娃供玩家夾取。怎料，員警巡邏時誤以為紅包袋內裝現金，認為涉有賭博嫌移，將他移送法辦。經調查，雖紅包袋內不是現金，但依法因「娃娃機內商品內容必須明確，不得為紅包袋」，朱男最後被判處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

朱男2019年8月22日在嘉義「柴神娃娃國」夾娃娃機店，向不知情的柯姓友人借了一台「ZEBRA選物販賣機二代」，裡面放著11個內容不明確的紅包袋及18隻娃娃，且他未先申請電子遊戲場業營業級別證後，就開始經營該電子遊戲機。

隔天傍晚6點40分許員警巡邏時經過此處，發現機台內放有11個紅包，以為裡面的是現金，懷疑朱男涉賭，速連絡上他，經調查，警方發現紅包內裝的不是現金，是面紙、垃圾袋等小物，確定朱男未涉賭，但訊後則改依《違反電子遊戲場業管理條例》將他起訴，移送嘉義地檢署偵辦。

法院審理時認為，「選物販賣機」就是電子機台（也俗稱「夾娃娃機」），根據相關法規「選物販賣機」除了要外觀要清楚標明保證取物的價格外，內容物的價值也需符合對價相當性（不得少於保證取物金額的70%），且商品的內容必須明確，不得為紅包袋、摸彩券等，也不能是現金及有價證券，可見朱男娃娃機內放置內容不明確的紅包袋已明顯違規，加上他也未取得電子遊戲場業營業級別證，法官審結依違反《電子遊戲場業管理條例》判處拘役20日，得易科罰金2萬元，並沒收該機台犯罪所得50元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
女王家前活春宮！黑衣女騎男友…警上前勸：要保持社交距離
嘉義後指部上校副旅長猝死　聚餐後一夜未醒
快訊／台商不配合居家檢疫「拒繳100萬罰金」　9筆土地遭查封
「月花20萬」快撐不住！　小甜甜列一長串花費明細
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕駛恍神衝入養蝦池！　警消下水救人　車上3男女：嚇死了

台中居家檢疫者叫他「到府維修」　水電工女兒怒PO網！衛生局：無法可罰

夾娃娃機內「放紅包」遭警疑涉賭…打開是面紙、垃圾袋！台主挨罰2萬

花蓮機車自撞路邊小貨車「車頭擠進車尾」　無照騎士送醫不治

快訊／嘉義後指部副旅長猝死！聚餐返家一夜未醒…家屬進房見冰冷遺體崩潰

快訊／不配合居家檢疫還大鬧機場　台商拒繳100萬！查封台南9筆土地等拍賣

台南南區鯤安宮3尊神像遭竊　竊嫌：神像會害他！

連千毅消失後換MLB明日之星登場　潘俊豪手肘傷夢碎...轉戰網拍直播主

祝釩剛3染麻「剪髮採尿送驗」　母重病求免關…哥哥帶5萬辦保獲釋

通緝犯拒捕開車撞警！副所長腳遭輾壓…警開槍打中手臂

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

自己的家自己造！趁沒人咬破沙發 柴瞇眼饋頭裝睡...爸崩潰：你個X蛋

駕駛恍神衝入養蝦池！　警消下水救人　車上3男女：嚇死了

台中居家檢疫者叫他「到府維修」　水電工女兒怒PO網！衛生局：無法可罰

夾娃娃機內「放紅包」遭警疑涉賭…打開是面紙、垃圾袋！台主挨罰2萬

花蓮機車自撞路邊小貨車「車頭擠進車尾」　無照騎士送醫不治

快訊／嘉義後指部副旅長猝死！聚餐返家一夜未醒…家屬進房見冰冷遺體崩潰

快訊／不配合居家檢疫還大鬧機場　台商拒繳100萬！查封台南9筆土地等拍賣

台南南區鯤安宮3尊神像遭竊　竊嫌：神像會害他！

連千毅消失後換MLB明日之星登場　潘俊豪手肘傷夢碎...轉戰網拍直播主

祝釩剛3染麻「剪髮採尿送驗」　母重病求免關…哥哥帶5萬辦保獲釋

通緝犯拒捕開車撞警！副所長腳遭輾壓…警開槍打中手臂

銷量減8成8　雷諾將退出中國合資公司「東風雷諾」股份

宜蘭市推線上文昌護佑祈福　「罩」平安+金榜題名

力推「愛之鯨」婚紗景點　葉匡時與美女主持入「逢場作戲」超靦腆

入境東京機場隔離「睡紙箱」　網友：紙板能隔開病毒嗎？

當郵政與藝術邂逅　Ruth Asawa紀念郵票發行中

買新房凹折扣　靠關係找建商還是代銷省最大？老司機洩密

《神力女超人1984》再曝2張新劇照！蓋兒加朵證實「進化了」

趙春山／臺灣口罩如燙手山芋　一聲「呃」凸顯外交困境

居家檢疫竟叫水電工上門維修　中市府籲中央研擬罰責

豐原太百免費提供員工口罩　自然美專櫃強化防疫：讓消費者安心變美

17歲電眼妹「性愛毒趴」裸斃！敢喝敢玩圈內超有名

社會熱門新聞

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

桃園角頭遭行刑式槍決…判決出爐：2槍手逃死

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

基隆1家4口違規外出就醫「1人確診」！重罰170萬

公車司機輾斃23歲妹5萬交保！行車紀錄器、內鏡頭竟全壞

鑑識照變黑白...羅東「蠟化女屍」傳靈異

男持藍波刀狂砍路人　無辜運將中18刀命危

大貨車與轎車相撞翻覆　司機噴飛慘遭自駕車壓死

秦偉南投地院報到發監執行

恐怖房仲隨機殺人「1分鐘砍18刀」　追捕畫面曝

虔誠房仲常禮佛　沒業績成刀魔隨機狂捅運將

台北驚傳隨機殺人！男子身中多刀倒地

河畔散步驚見「紅衣浮女」！警消靠近就漂走

更多熱門

相關新聞

姨婆要買「條狀白醋」他問號　真面目曝光驚呆

姨婆要買「條狀白醋」他問號　真面目曝光驚呆

各地不同的俗稱，真的容易造成誤會！一名網友日前被家人要求購買「像牙膏一般的條狀白醋」，然而在他的認知中，白醋都是用玻璃瓶裝的，令他摸不著頭緒。經過一番奔波輾轉後，原PO終於見到「白醋」的真面目，貼文也讓網友們直呼「長知識了」。

酒醉男闖鐵軌！普悠瑪緊急剎車「停開7分鐘」

酒醉男闖鐵軌！普悠瑪緊急剎車「停開7分鐘」

嘉義4名店「沒戴口罩不賣」！林聰明沙鍋魚頭直接送

嘉義4名店「沒戴口罩不賣」！林聰明沙鍋魚頭直接送

超跑尚未過戶撞成廢鐵！律師曝責任歸屬

超跑尚未過戶撞成廢鐵！律師曝責任歸屬

行家激推！嘉義拾粹院「鯖」厲害

行家激推！嘉義拾粹院「鯖」厲害

關鍵字：

紅包袋娃娃機違法內容不明機台嘉義

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

歧視？旅台非裔沉默點頭…下句讓網哭了

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面