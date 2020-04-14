夾娃娃機內「放紅包」遭警疑涉賭…打開是面紙、垃圾袋！台主挨罰2萬

▲朱姓男子在娃娃機內放置11個紅包袋，因內容不明確，被依法判處拘役20日，得易科罰金2萬元。（資料照，與本案無關／記者沈繼昌攝）

記者徐愷昕／嘉義報導

朱姓男子2019年在一娃娃機店向柯姓友人租借一台夾娃娃機，隨後在裡頭擺放11個內容不明確的紅包袋及18個娃娃供玩家夾取。怎料，員警巡邏時誤以為紅包袋內裝現金，認為涉有賭博嫌移，將他移送法辦。經調查，雖紅包袋內不是現金，但依法因「娃娃機內商品內容必須明確，不得為紅包袋」，朱男最後被判處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

朱男2019年8月22日在嘉義「柴神娃娃國」夾娃娃機店，向不知情的柯姓友人借了一台「ZEBRA選物販賣機二代」，裡面放著11個內容不明確的紅包袋及18隻娃娃，且他未先申請電子遊戲場業營業級別證後，就開始經營該電子遊戲機。

隔天傍晚6點40分許員警巡邏時經過此處，發現機台內放有11個紅包，以為裡面的是現金，懷疑朱男涉賭，速連絡上他，經調查，警方發現紅包內裝的不是現金，是面紙、垃圾袋等小物，確定朱男未涉賭，但訊後則改依《違反電子遊戲場業管理條例》將他起訴，移送嘉義地檢署偵辦。

法院審理時認為，「選物販賣機」就是電子機台（也俗稱「夾娃娃機」），根據相關法規「選物販賣機」除了要外觀要清楚標明保證取物的價格外，內容物的價值也需符合對價相當性（不得少於保證取物金額的70%），且商品的內容必須明確，不得為紅包袋、摸彩券等，也不能是現金及有價證券，可見朱男娃娃機內放置內容不明確的紅包袋已明顯違規，加上他也未取得電子遊戲場業營業級別證，法官審結依違反《電子遊戲場業管理條例》判處拘役20日，得易科罰金2萬元，並沒收該機台犯罪所得50元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！