　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸生共諜周泓旭對鏡頭說：「台灣司改刻不容緩。」（圖／記者吳銘峯攝）

▲周泓旭認為法官執行職務偏頗、又是《國安法》的受害人，依《刑事訴訟法》聲請法官迴避，北院駁回（圖，資料照／記者吳銘峯攝）

記者羅志華／台北報導

陸生周泓旭遭控吸收新黨青年軍王炳忠等人，運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」涉犯國安法發展組織罪，周泓旭律師於審理期間，主張承審法官執行職務偏頗，又以法官為中華民國國民、是《國安法》的「受害人」，依《刑事訴訟法》聲請法官迴避，北院日前駁回聲請。

北院於4月8日審理時，林明正的律師質疑，調查局所做的數位證據資料、鑑定報告無證據能力，經檢、辯雙方陳述意見後，合議庭於休庭評議後，肯定資料的證據能力。

周泓旭律師認為，法官沒讓當事人對資料表示意見，就承認調查局資料的證據能力，顯然立場偏頗、認為周泓旭等被告有罪，且法官為中華民國國民，是《國安法》的「受害人」，分別以《刑事訴訟法》18條、17條第1款，聲請法官迴避。

北院認為，合議庭的成員聽取檢、辯雙方意見，休庭評議承認調查局資料的證據能力後，就沒再對爭議發表任何意見，舉動皆屬正當、難認有何偏頗之虞；至於法官是「被害人」部分，北院認為《刑事訴訟法》中指的「被害人」，是犯罪行為的直接被害人、不包括間接被害人，法官雖是中華民國國民，但僅是《國安法》的間接被害人，自然能審理本案（不然還有誰能審《國安法》的案子）。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
蘇貞昌立軍令狀！三倍券若有任何破綻　唯「她」是問
重機情侶慘死　媽媽一見司機崩潰哭吼6次：還我兒子來！
3000元三倍券「100%換現金」　他曝超邪惡一招…網全跪了
台鐵斷電4小時　竟是一條「貪食蛇」惹禍！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

老婆半個月壞壞高中同學5次　CEO夫暴瘦10公斤告討300萬

重機情侶慘死！媽媽一見司機崩潰「為什麼要違規？」　哭吼6次：還我兒子來

1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

台3線遭對向車跨線衝撞「旋轉180度」　女乘客大喊：死定了！

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

台南國三生凌晨偷騎祖父機車撞橋墩喪命　後座少女右腿骨折

老婆半個月壞壞高中同學5次　CEO夫暴瘦10公斤告討300萬

重機情侶慘死！媽媽一見司機崩潰「為什麼要違規？」　哭吼6次：還我兒子來

1個月前用餐沒折價　「美式餐廳VIP」男客暴衝狂飆中英國罵挨告

賓士國道自撞「駕駛拋飛慘死」！媽接噩耗淚崩　眼眶泛紅頻搖頭

姑姑男友幫買筆電…18歲妹遭「上下游移」發抖淚崩！他竟喊：是不是要給點獎勵

涉批浩鼎乳癌疫苗「骯髒」挨告　仁新醫藥董座當庭搬教科書這樣解釋

共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

台3線遭對向車跨線衝撞「旋轉180度」　女乘客大喊：死定了！

遊騎兵釋出37名球員！沒有黃暐傑　前統一洋投奧斯丁被釋出

Spotify響應「暗黑星期二」　播放列表插入8分46秒沉默音軌至敬佛洛伊德

美國軍艦第3艘！卡特霍爾號爆群聚感染　拒透露人數及情況

超狂Airbnb「直接住進哈比人洞穴」　內裝中世紀復古…家具擺設超溫馨！

網易6月11日赴港二次上市　發行1.71億股「加強全球化戰略」

分析師預估四年內　蘋果公司市值將達到2兆美元

門市最快5分鐘完售！萊爾富「2萬盒口罩」只剩零星店有貨

2012 MacBook Pro過時了！　蘋果官方硬體服務期限只到6/30

東森購物明開賣櫻花粉4款超夯口罩　中衛顏色排程順序曝！「姊姊蕾絲」重出江湖

小坪數也能成為幸福小窩！「照這4點買」絕對不後悔…合理面積一文看

社會熱門新聞

快訊／國三「賓士自撞」…駕駛噴飛慘死

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

已婚所長偷吃報案辣媽　上摩鐵理由超瞎

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡

特斯拉國道撞車　車主：以為會自己停

3輛BMW夜炸隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」

「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生鬆口氣

賓士獵跑國三自撞！駕駛拋飛慘死

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

機車路權會哀悼重機情侶　上百車友怒吼

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

聽到老闆的祕密　司機和秘書偷買股票撈70萬

更多熱門

相關新聞

哀矜而勿喜：放中原大學一馬吧！

哀矜而勿喜：放中原大學一馬吧！

中原大學日前因校內教授強調中華民國一案鬧得滿城風雨，網路輿論一面倒攻擊中原校方國格淪喪，舉國皆曰可殺，那麼毫無國格尊嚴的中原大學當真十惡不赦嗎？

招名威事件　陸委會：反對歧視

招名威事件　陸委會：反對歧視

招名威接受批評：未來對陸生不會有意見

招名威接受批評：未來對陸生不會有意見

陸網友揚言「殺你全家」！招名威：不影響教學熱誠

陸網友揚言「殺你全家」！招名威：不影響教學熱誠

國台辦：招名威明顯歧視　台灣教育部、陸委會是「黑保護傘」

國台辦：招名威明顯歧視　台灣教育部、陸委會是「黑保護傘」

關鍵字：

共諜案周泓旭陸生王炳忠

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面