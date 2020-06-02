共諜案》周泓旭以「法官是受害人、覺得我有罪立場偏」聲請換人　北院駁回

▲周泓旭認為法官執行職務偏頗、又是《國安法》的受害人，依《刑事訴訟法》聲請法官迴避，北院駁回（圖，資料照／記者吳銘峯攝）

記者羅志華／台北報導

陸生周泓旭遭控吸收新黨青年軍王炳忠等人，運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」涉犯國安法發展組織罪，周泓旭律師於審理期間，主張承審法官執行職務偏頗，又以法官為中華民國國民、是《國安法》的「受害人」，依《刑事訴訟法》聲請法官迴避，北院日前駁回聲請。

北院於4月8日審理時，林明正的律師質疑，調查局所做的數位證據資料、鑑定報告無證據能力，經檢、辯雙方陳述意見後，合議庭於休庭評議後，肯定資料的證據能力。

周泓旭律師認為，法官沒讓當事人對資料表示意見，就承認調查局資料的證據能力，顯然立場偏頗、認為周泓旭等被告有罪，且法官為中華民國國民，是《國安法》的「受害人」，分別以《刑事訴訟法》18條、17條第1款，聲請法官迴避。

北院認為，合議庭的成員聽取檢、辯雙方意見，休庭評議承認調查局資料的證據能力後，就沒再對爭議發表任何意見，舉動皆屬正當、難認有何偏頗之虞；至於法官是「被害人」部分，北院認為《刑事訴訟法》中指的「被害人」，是犯罪行為的直接被害人、不包括間接被害人，法官雖是中華民國國民，但僅是《國安法》的間接被害人，自然能審理本案（不然還有誰能審《國安法》的案子）。

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