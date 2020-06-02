稻江停辦學生盼「原校畢業」　教團：辦學不是開餐廳，不能說停就停

▲稻江管理學院將停招，學生組成自救會，要求原校畢業。（圖／翻攝稻江管理學院臉書）

記者崔至雲／台北報導

稻江科技暨管理學院日前宣布8月起停招、停辦，教育部目前尚未核定，但百餘名學生已組成自救會，拒絕轉學安置，要求原校畢業。對此，全國私校工會表示，辦學不是開餐廳，不能說停就停。呼籲教育部及學校，基於教育良心及責任儘速答覆並承諾學生可以在原地原校讀到畢業。

私校工會理事長尤榮輝指出，稻江學院未經完成法定程序即於5月14日突然宣布於8月1日起停招停辦，並宣告「師生一個不留」，隨後對教師祭出優退辦法，藉此宣示學校已無辦學意願。校方如此突兀粗暴作為，已讓師生陷入恐慌，並引發學生抗議，顯示校方未盡照顧學生受教權責任，明顯失職。

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尤榮輝怒批，辦學不是開餐廳，不能說停就停。稻江貿然宣布停招停辦，若不是對法令無知就是藐視法令，私校工會呼籲稻江學院遵守法令，依部訂程序先申請停招並按部就班完成照顧好所有師生權益後始申請停辧。另外，也對教育部喊話，應確實督導該校依法辧理退場，不能讓稻江背棄師生的作為形成惡例，讓其他無心辦學私校群起效尤，恐傷害師生權益並造成社會紛亂。

▲尤榮輝呼籲教育部儘速推動完成私校退場條例立法工作，以避免越來越多私校主動宣布「自我了斷」造成紛爭。（圖／記者翁伊森攝）

尤榮輝再說，學生入學時就與學校間有契約關係，稻江無論依法、依道義，或依教育良心都有責任繼續辦學到最後一位學生畢業離校。今日學生集結抗議並訴求「原校畢業」僅是最卑微的要求，期待教育部及學校能基於教育良心及責任儘速答覆並承諾學生可以在原地原校讀到畢業。

尤榮輝表示，學校有責任照顧所有學生到畢業，不應全面勸退或資遺教職員，不僅造成大量失業問題，若全面以兼任教師取代專任教師，也不利維持教學品質。私校工會呼籲學校，對有意願繼續任教的教師仍應鼓勵留任到學生畢業。

尤榮輝最後也表示，少子化造成私校經營困難，新版私校退場條例恐助長私校主動停招停辦風氣，呼籲教育部儘速推動完成私校退場條例立法工作，以避免越來越多私校主動宣布「自我了斷」造成紛爭。

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