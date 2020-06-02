27歲男駕賓士獵跑國道自撞亡　網傳車主不是他「是借來的！」

▲賓士跑車被撞成爛鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國道三號彰化快官段北上200.3K處今（2日）清晨6時10分發生死亡車禍，27歲的李男駕駛賓士「5門獵跑」CLS63行經事故路段，但自撞護欄，當場噴飛、拋出車外慘死，整輛車也被撞得稀巴爛，死亡的消息在網路傳開，這輛跑車也是死者跟好友借來駕駛，如今車毀人亡，令原車主更加感傷。

▲賓士跑車被撞成爛鐵李男被拋飛亡。（圖／彰化踢爆網提供）

李男駕駛賓士車自撞意外身亡的新聞，在網路傳開，有網友就說，真正的車主不是李男，而是另有其人；網友也說，車主噴飛掉一輛數百萬的賓士車又失去摯友，心情一定非常的不捨。

▲賓士跑車被撞成爛鐵。（圖／彰化踢爆網提供）

據了解李男是彰化人，從事太陽能工作，每天作息正常，1日晚間疑似要參加聚會跟好友借車駕駛，沒想到就在2日清晨要返家時，自撞護欄魂斷國道，讓他家人非常的難過，上午李男家屬前往國道七隊作筆錄，李母神情哀戚，眼眶紅腫無法言語。

▲李母坐在警局前不發一語。（圖／記者唐詠絮攝）

李男駕駛賓士車自撞意外身亡的新聞，在網路傳開，有網友就說，真正的車主不是李男，而是另有其人；網友也說，車主噴飛掉一輛數百萬的賓士車又失去摯友，心情一定非常的不捨，國道警方也證實車主另有其人。

至於李男是否有高速行駛、酒駕或是因為沒有繫安全帶自撞後被拋出車外，這一切的疑慮都有待進一步的調查釐清。

▲賓士跑車被撞成爛鐵。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道警方因此呼籲車輛行駛於國道發生事故後，沒有繫安全帶的駕駛或乘客在車輛發生撞擊時，會因慣性原理而向前、向上推擠，致強力碰撞或飛出車外等，造成嚴重之傷亡。反之，妥繫安全帶上路，在發生撞擊時，因有安全帶之拉力，使人體不致於撞及方向盤或擋風玻璃，自然就多一層安全保障。

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