衛武營「解封」後第一檔節目！故事工廠重返舞台「有觀眾」演出

▲故事工廠2020全新劇目《再見歌廳秀》重返劇場，進行「有觀眾」演出！（圖／故事工廠）

記者林育綾／綜合報導

疫情衝擊表演藝術，長達3個月期間許多節目紛紛取消，故事工廠全新劇目《再見歌廳秀》曾在5月於國家戲劇院「無觀眾演出」，如今中央流行疫情指揮中心將針對室內活動人數解禁，該劇將於6月6日起在高雄衛武營展開全台巡演。衛武營藝術總監簡文彬也提到，「台灣防疫成果卓著，讓我們的劇場可以比其他國家更早大規模開放，而劇場帶給觀眾的臨場感，也是其他載體很難比擬的。」

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▲該劇重現歌廳秀絢爛舞台、華麗舞群。（圖／故事工廠）



故事工廠2020全新劇目《再見歌廳秀》由國家文藝獎得主、知名劇作家紀蔚然編寫，故事聚焦當年戒嚴時期紅極一時的歌廳秀，在社會開放解禁後逐漸凋零，歌廳秀工作者面臨的轉型定位和情愛關係，如何在理想和現實找尋出路。

該劇重現歌廳秀絢爛舞台、華麗舞群，及經典台語情歌「雪中紅」、「愛情恰恰」等，讓民眾扶老攜幼一同回味當年轟動一時的娛樂。演員群包含金鐘獎得主陳慕義、高玉珊，與洪都拉斯、黃豪平、林雨宣、林東緒、林玟圻、郭耀仁等影視界實力派演出。

▲故事工廠帶著《再見歌廳秀》重回曾盛行一時的藍寶石、喜相逢歌廳秀發源地高雄。（圖／故事工廠）

故事工廠執行長林佳鋒表示，為了讓民眾順利恢復正常生活，配合中央流行疫情指揮中心規劃於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施。故事工廠帶著《再見歌廳秀》重回曾盛行一時的藍寶石、喜相逢歌廳秀發源地高雄，在6月7日全民生活解封的前夕，讓大家重溫舊時代回不去的記憶。他也說，「面對疫情期間失去的，希望大家能更珍惜過去擁有的。」

衛武營藝術總監簡文彬也說，台灣防疫成果卓著，讓我們的劇場可以比其他國家更早大規模開放。劇場帶給觀眾的臨場感，是其他載體很難比擬的，衛武營和許多藝文工作者，為了這一刻準備許久。接下來要推出更多元豐富的節目，大力邀請喜愛表演藝術的觀眾走進劇場，用各種精采的現場演出感動眾人，一同走出疫情帶來的困難，向前邁進。

▲故事工廠《再見歌廳秀》將於高雄、台南、台北、新竹、台中等地進行全台巡演。（圖／故事工廠）

故事工廠《再見歌廳秀》將於高雄、台南、台北、新竹、台中等地進行全台巡演，演出節目落實觀眾進場前量測額溫、全程配戴口罩、實名制等措施。另外場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩等相關防疫措施。

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