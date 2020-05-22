　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 故事工廠「南南戲語」以小戲做先鋒，夏日重返劇場。（圖／故事工廠提供）

▲故事工廠「南南戲語」夏日重返劇場，其中《他們等待的那位果陀》是台北文學首獎作品改編，從男同志特有的APP交友生態出發。（圖／故事工廠提供）

記者林育綾／台北報導

國內連續端出「+0」捷報，指揮官陳時中日前也喊出「防疫新生活運動｣的口號，鼓勵民眾和商家在遵守防疫準則的前題下，逐步回歸生活節奏。故事工廠挺過疫情衝擊，將在夏日重啟演出活動，「南南戲語」以小戲做先鋒，特別的是主角都是「都會中的魯蛇」，包括每天作著英雄夢的大樓警衛、剛失戀的中年男同志、困在好友自殺陰影裡的小資女，將在兩地5檔連番上演！

故事工廠邀請跨世代劇場好手及脫口秀一線紅牌，7月3日至7月26日於「南海劇場」及「Playground南村劇場」，舉辦小戲連演「南南戲語」，以「都會中的魯蛇」為核心概念，共有兩地5檔主題各異的演出，分別為2場脫口秀演出、駐團導演黃彥霖的3齣導演劇作。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 故事工廠「南南戲語」以小戲做先鋒，夏日重返劇場。（圖／故事工廠提供）

▲《變聲偵探》是故事工廠經典喜劇，兩位演員以變化多端的口技模仿各種音效，笑果十足。（圖／故事工廠提供）

「南南戲語」以一連串小戲做先鋒，其中《變聲偵探》是故事工廠經典喜劇，兩位演員以變化多端的口技模仿各種音效，笑果十足；另外由丁啟文編劇的《他們等待的那位果陀》是第20屆台北文學獎劇本首獎，從男同志特有的APP交友生態出發，講述都會同志社群的孤獨景象。

▲▼ 故事工廠「南南戲語」以小戲做先鋒，夏日重返劇場。（圖／故事工廠提供）

▲《他們等待的那位果陀》是第20屆台北文學獎劇本首獎，講述都會同志社群的孤獨景象。（圖／故事工廠提供）

《#越想越不對勁》則觸及網路霸凌、性侵受害者困境等複雜議題，是羅生門式的驚悚劇。《見笑倫理委員會》為故事工廠首次舉辦脫口秀演出，由黃逸豪、微笑丹尼、大可愛主講，當代首席賤嘴齊聚一堂，三位風格各異的表演者將帶來60分鐘的經典段子。

▲▼ 故事工廠「南南戲語」以小戲做先鋒，夏日重返劇場。（圖／故事工廠提供）

▲《#越想越不對勁》觸及網路霸凌、性侵受害者困境等複雜議題，是羅生門式的驚悚劇。（圖／故事工廠提供）

▲▼ 故事工廠「南南戲語」以小戲做先鋒，夏日重返劇場。（圖／故事工廠提供）

▲《見笑倫理委員會》是故事工廠首次舉辦脫口秀，由黃逸豪、微笑丹尼、大可愛主講，當代首席賤嘴齊聚一堂。（圖／故事工廠提供）

自年初新冠疫情爆發以來，表演藝術界可說是國內受衝擊產業的重災區，近日疫情漸趨穩定，劇場界也醞釀重啟表演，回歸產業運轉。故事工廠執行長林佳鋒表示，「南南戲語」雖然都是小規模的製作，但品質、內涵都不輸故事工廠每一部大型作品。

故事工廠之所以在今年夏天特別辦理小型節目連演，除了是讓年輕的創作者、表演者一展長才，另一方面也是正式告訴觀眾，劇場界已準備好重新出發，讓好幾個月沒戲可看的愛戲人，能慢慢找回看戲的習慣與節奏。

▲▼ 南村劇場現場空間 。（圖／PLAYground 南村劇場 青鳥 有設計）

▲PLAYground 南村劇場。（圖／PLAYground 南村劇場 青鳥 有設計）

值得一提的是，南海劇場今年重新整修，故事工廠將是第一批演出的團隊之一；而位於四四南村的「Playground南村劇場」則是一結合書店、餐飲、表演藝術的多功能空間，也是台北最新的文青集散地，複合式的空間特性，將與故事工廠的藝術家及作品產生新的化學作用，會是「南南戲語」另一個看點。「南南戲語」在今（22）日將於兩廳院售票啟售。

「南南戲語」節目資訊

《變聲偵探》 7/3-7/5 @南海劇場 編導｜黃彥霖，演員｜錢君銜、陳大天/黃豪平 

《見笑倫理委員會I》黃逸豪 微笑丹尼 7/10-7/12 @南海劇場 演員｜黃逸豪、微笑丹尼，主持人｜黃豪平 

《#越想越不對勁》7/10-7/12 @ PLAYground南村劇場 編導｜黃彥霖，演員｜陳家逵、李劭婕、呂名堯 

《他們等待的那位果陀》7/17-7/19 @ PLAYground南村劇場 編劇｜丁啟文，導演｜黃彥霖， 演員｜林子恆、呂名堯、陳煜明、劉桓、黃炤翰 

《見笑倫理委員會II》黃逸豪 大可愛 7/24-7/26 @ PLAYground南村劇場 演員｜黃逸豪、大可愛

ET快訊
豪大雨襲台！屏東縣霧台鄉下午停班停課
每天1～2杯咖啡…肝癌風險降42%！肝臟「最愛10大養分」曝
港版國安法草案曝光！設國安機構、特首定期交報告
何如芸突發不自殺聲明「行蹤曝光」！見經紀人崩潰大哭到妝花
快訊／雨彈一波接一波！高雄鹽埕七賢三路水淹成 「漂漂河」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／全台停班停課一次看　10縣市發布「豪雨以上」警戒

豪大雨襲台！屏東縣霧台鄉下午停班停課

土石滑落侵入軌道！台鐵「新豐站至竹北站」11:36起列車延誤

超強對流紫到泛白！雷雨胞「排排站」　游擊式移入南部陸地

疫情減緩　林姿妙宣布宜蘭縣畢業典禮解封

「自動化核酸分析儀」進駐5離島　新冠檢體最快85分鐘出結果

影／屏東「超大豪雨」警戒！全台20縣市防豪大雨⋯梅雨鋒面威力今最強

死不公開交往！女友「討厭口水」接吻會翻臉　他翻出資料夾醉了：世紀工具人

暴雨襲台！南投、高雄9條土石流紅色警戒　7縣442條黃色警戒

主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

不斷更新／全台停班停課一次看　10縣市發布「豪雨以上」警戒

豪大雨襲台！屏東縣霧台鄉下午停班停課

土石滑落侵入軌道！台鐵「新豐站至竹北站」11:36起列車延誤

超強對流紫到泛白！雷雨胞「排排站」　游擊式移入南部陸地

疫情減緩　林姿妙宣布宜蘭縣畢業典禮解封

「自動化核酸分析儀」進駐5離島　新冠檢體最快85分鐘出結果

影／屏東「超大豪雨」警戒！全台20縣市防豪大雨⋯梅雨鋒面威力今最強

死不公開交往！女友「討厭口水」接吻會翻臉　他翻出資料夾醉了：世紀工具人

暴雨襲台！南投、高雄9條土石流紅色警戒　7縣442條黃色警戒

主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

金鵰親鳥沒站穩「一揮翅」寶寶暈倒　牠繼續嗑肉3分鐘

會議不見韓國瑜...網譏「還在睡+喝高粱」！高市府公布照片：市長在各地勘災

機車泡水「能發動嗎」？水位高度是關鍵　搞錯就要花大錢修引擎

快訊／蘇貞昌下令警盯豪雨動態！各部會、國軍嚴陣以待

詹惟中踢館實境秀自掏腰包加碼　沈玉琳秀黑卡下賭注

不斷更新／全台停班停課一次看　10縣市發布「豪雨以上」警戒

「全家除了他都希望離婚」　兒揭雙親分居14年：僅掃墓見過一次

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

南韓檢方投入百名人力強制調查新天地教會！首次徹查全國各分支

施孝瑋／解放軍一天解決國軍？兵棋攻台超展開

生活熱門新聞

全台縣市22日　停班停課懶人包

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

大豪雨彈襲全台21縣市　暴雨今最強連炸7天

入夜風雨增強　雨彈最強時刻來了

台南飛蟻大軍入侵　地磚躺滿上千蟲體

高雄市宣布　山區3地區22日停班停課

雨衣女撈舊衣！不喜歡「通通丟地上」閃人

梅雨鋒面驚見「兩顆豪雨製造機」

光鮮客戶辦卡！一核「戶頭沒30萬」他驚呆

12生肖6月財運！這「4生肖」正、偏財擋不住

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

台南雨彈半小時　「安中河」再現

更多熱門

相關新聞

半年損失1500萬！故事工廠求救

半年損失1500萬！故事工廠求救

新冠肺炎重創表演藝術圈，就連世界知名的「太陽馬戲團」（Cirque du Soleil）日前也透露遭遇破產危機，而國內知名的故事工廠也宣告延後大戲檔期，預估半年將損失超過1500萬，故事工廠創辦人兼執行長林佳鋒出面對外求援，表示「很捨不得這麼多跟著我一起工作的劇場人，我希望保有大家的工作權，我堅持持續作戲⋯」但也憂心說「我們還有未來嗎？」

新冠肺炎「半年空燒千萬」　故事工廠創辦人求捐款：我們還有未來嗎？

新冠肺炎「半年空燒千萬」　故事工廠創辦人求捐款：我們還有未來嗎？

疫情重創舞台劇！故事工廠《再見歌廳秀》台北、台中場宣布延期

疫情重創舞台劇！故事工廠《再見歌廳秀》台北、台中場宣布延期

大量男男情慾戲首獎劇本搬上舞台

大量男男情慾戲首獎劇本搬上舞台

改編90%真實經歷！演員排練到淚崩

改編90%真實經歷！演員排練到淚崩

關鍵字：

故事工廠

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

全台縣市22日　停班停課懶人包

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面