主角都是「魯蛇」、網路霸凌和性侵議題搬上舞台！故事工廠夏日重返劇場

▲故事工廠「南南戲語」夏日重返劇場，其中《他們等待的那位果陀》是台北文學首獎作品改編，從男同志特有的APP交友生態出發。（圖／故事工廠提供）

記者林育綾／台北報導

國內連續端出「+0」捷報，指揮官陳時中日前也喊出「防疫新生活運動｣的口號，鼓勵民眾和商家在遵守防疫準則的前題下，逐步回歸生活節奏。故事工廠挺過疫情衝擊，將在夏日重啟演出活動，「南南戲語」以小戲做先鋒，特別的是主角都是「都會中的魯蛇」，包括每天作著英雄夢的大樓警衛、剛失戀的中年男同志、困在好友自殺陰影裡的小資女，將在兩地5檔連番上演！

故事工廠邀請跨世代劇場好手及脫口秀一線紅牌，7月3日至7月26日於「南海劇場」及「Playground南村劇場」，舉辦小戲連演「南南戲語」，以「都會中的魯蛇」為核心概念，共有兩地5檔主題各異的演出，分別為2場脫口秀演出、駐團導演黃彥霖的3齣導演劇作。

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▲《變聲偵探》是故事工廠經典喜劇，兩位演員以變化多端的口技模仿各種音效，笑果十足。（圖／故事工廠提供）



「南南戲語」以一連串小戲做先鋒，其中《變聲偵探》是故事工廠經典喜劇，兩位演員以變化多端的口技模仿各種音效，笑果十足；另外由丁啟文編劇的《他們等待的那位果陀》是第20屆台北文學獎劇本首獎，從男同志特有的APP交友生態出發，講述都會同志社群的孤獨景象。

▲《他們等待的那位果陀》是第20屆台北文學獎劇本首獎，講述都會同志社群的孤獨景象。（圖／故事工廠提供）

《#越想越不對勁》則觸及網路霸凌、性侵受害者困境等複雜議題，是羅生門式的驚悚劇。《見笑倫理委員會》為故事工廠首次舉辦脫口秀演出，由黃逸豪、微笑丹尼、大可愛主講，當代首席賤嘴齊聚一堂，三位風格各異的表演者將帶來60分鐘的經典段子。

▲《#越想越不對勁》觸及網路霸凌、性侵受害者困境等複雜議題，是羅生門式的驚悚劇。（圖／故事工廠提供）

▲《見笑倫理委員會》是故事工廠首次舉辦脫口秀，由黃逸豪、微笑丹尼、大可愛主講，當代首席賤嘴齊聚一堂。（圖／故事工廠提供）

自年初新冠疫情爆發以來，表演藝術界可說是國內受衝擊產業的重災區，近日疫情漸趨穩定，劇場界也醞釀重啟表演，回歸產業運轉。故事工廠執行長林佳鋒表示，「南南戲語」雖然都是小規模的製作，但品質、內涵都不輸故事工廠每一部大型作品。

故事工廠之所以在今年夏天特別辦理小型節目連演，除了是讓年輕的創作者、表演者一展長才，另一方面也是正式告訴觀眾，劇場界已準備好重新出發，讓好幾個月沒戲可看的愛戲人，能慢慢找回看戲的習慣與節奏。

▲PLAYground 南村劇場。（圖／PLAYground 南村劇場 青鳥 有設計）

值得一提的是，南海劇場今年重新整修，故事工廠將是第一批演出的團隊之一；而位於四四南村的「Playground南村劇場」則是一結合書店、餐飲、表演藝術的多功能空間，也是台北最新的文青集散地，複合式的空間特性，將與故事工廠的藝術家及作品產生新的化學作用，會是「南南戲語」另一個看點。「南南戲語」在今（22）日將於兩廳院售票啟售。

「南南戲語」節目資訊

《變聲偵探》 7/3-7/5 @南海劇場 編導｜黃彥霖，演員｜錢君銜、陳大天/黃豪平

《見笑倫理委員會I》黃逸豪 微笑丹尼 7/10-7/12 @南海劇場 演員｜黃逸豪、微笑丹尼，主持人｜黃豪平

《#越想越不對勁》7/10-7/12 @ PLAYground南村劇場 編導｜黃彥霖，演員｜陳家逵、李劭婕、呂名堯

《他們等待的那位果陀》7/17-7/19 @ PLAYground南村劇場 編劇｜丁啟文，導演｜黃彥霖， 演員｜林子恆、呂名堯、陳煜明、劉桓、黃炤翰

《見笑倫理委員會II》黃逸豪 大可愛 7/24-7/26 @ PLAYground南村劇場 演員｜黃逸豪、大可愛