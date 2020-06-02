出發接新娘「竄出西裝男」追禮車！親友一看笑炸　新郎本人：我還沒上車

▲喂喂喂！新郎怎麼在追禮車啦 XD（圖／伍攝石授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

結婚是件人生大事，有時難免出一點小錯誤，但這樣的烏龍讓人笑噴。有網友貼出一段行車紀錄器影片，畫面拍下一輛載著新郎的迎親禮車，往前開途中，右方突然竄出一個灰格紋西裝男子，猛追前面的禮車，仔細一看居然是新郎本人，讓拍下這幕的親友也笑呼「新郎追著禮車跑的這種嗜好，我這輩子還沒看過……」

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▲禮車要出發去接新娘啦～（圖／伍攝石授權使用）

這位男網友在《爆廢公社公開版》貼出這段讓人啼笑皆非的影片，只見當時禮車綁著紅緞帶，緩緩向前行駛，準備要出發接新娘。沒想到車子右方突然有人狂奔向禮車，該名男子身穿成套的灰色格紋西裝，跑得相當狼狽，一追上禮車馬上急拍車身。

▲怎麼突然有人追車？！（圖／伍攝石授權使用）

後方迎親禮車的車主定睛一看，才發現男子不是別人，正是新郎本人，讓他秒笑噴，把影片上傳社團，還幫新郎加上OS「我還沒上車啊啊啊啊！」

《ETtoday新聞雲》記者私訊PO影片的帳號，該位女網友透露，影片是她老公的行車紀錄器拍下，是朋友推薦上傳到《爆廢公社公開版》，經過新郎新娘同意後，才貼出讓大家笑笑。

▲原來是新郎還沒上車啊 XD（圖／伍攝石授權使用）

不僅如此，她還加碼爆料照片，只見這對新人站在餐廳門口，當時新娘一手拿著捧花挽著新郎，另一手開心的揮著手跟旁人打招呼；新郎則是「牽著女方」，另一手也舉起來揮手。但仔細一看就發現，新娘的手抓著捧花，根本沒空牽新郎，才抓包「女方」居然是在幫新娘整裡裙襬的一位女子，她臉上還露出微尷尬的表情。這一幕讓親友笑翻，直呼「新郎累了」。

▲新郎啊！牽錯人了啦！（圖／伍攝石授權使用）

看到貼文後，其他網友也哈哈大笑，「這司機要好好盤查盤查」、「駕駛奪新娘的概念」、「到底是誰要娶哈哈哈」、「老婆餅沒老婆，新郎車沒新郎」、「老婆餅沒老婆，新郎車沒新郎」、「新郎表示，迎娶闖關遊戲現在就開始了是嗎」、「迎娶的關卡之一，奔跑吧新郎。」

新郎本人事後也現身留言處，用老婆的臉書帳號感謝網友，「大家好，我是新郎，我用我老婆的帳號留言。安排這個橋段，讓大家笑一笑，週末愉快！」大氣又可愛的舉動贏得網友讚賞，其他人紛紛送上祝福，希望兩人新婚愉快。