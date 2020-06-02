求20歲大奶正妹！豆花店登報「急徵老闆娘」　狂開13條件：張陳簡廖勿擾

▲豆花店「急徵老闆娘」，條件讓網友議論紛紛。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「好奇有人會去面試嗎？」一名男網友日前在報紙上看到一則徵人啟事，店家除了找員工，還要「急徵老闆娘」，條件還相當複雜，要符合「民國89年國曆4月9日丑時生」、「人緣超好」、「張陳簡廖四姓勿擾」。超奇妙的廣告讓原PO忍不住拍照，上傳臉書《爆廢公社公開版》，引發網友紛紛留言熱論。

仔細看看廣告，這是一間豆花店要急徵老闆娘，開出女方條件要是「民國89年國曆4月9日丑時生」、「正在找工作」、「人緣超好」、「口才好」、「O型」、「身材中上」、「面貌姣好」、「大奶」、「聰明」、「熱情」、「長髮」，接著備註「張陳簡廖四姓勿擾」、「有伴侶勿擾」，最後還寫明享勞健保。

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▲女生條件要89年次，身材中上、面貌姣好、大奶，簡單來說就是20歲大奶正妹吧！（示意圖／stocksnap）

除了徵老闆娘之外，店家也在找早晚班長期工作伙伴各6人，不過一樣有條件，要「70～89年次」的人，月薪開出28000元，一樣也要人緣很好。

看到貼文後，其他網友紛紛笑議，「感覺就是合好八字要娶了」、「也許張陳簡廖是前女友們」、「看報紙都能看到一些很妙的東西」、「沒有大奶只有胸肌可以接受嗎」、「我超齡 QAQ」、「整個重點就是面貌姣好，大奶，其他的條件只是幌子吧」、「金額加一個0很快就排隊應徵了」、「89/4才剛滿20耶 OAO」、「20歲當老闆娘？」

有人則是好奇，為何老闆不要「張陳簡廖」四姓，就有網友猜測，「這是應徵老婆，老闆應該是姓簡，張廖簡不做親戚」、「有一種說法是，張廖簡是同宗，所以不適合互相嫁娶。至於連陳也不行，可能有其他故事」、「耆老有交代，張廖簡是一家人，不能通婚。」