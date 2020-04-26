三毛家屬告大陸節目侵權　「擅改父親信件」千萬網友關注開庭

▲見字如面節目導演。（圖／翻攝自澎湃新聞）

文／中央社台北25日電

已故作家三毛的父親寫給她的信 ，被中國文化節目「見字如面」拿來讓來賓朗誦，三毛家屬以侵害著作權為由，提告該節目並請求賠償損失約人民幣11萬元。全案昨天開庭，未當庭宣判。

中國人民法院新聞傳媒總社報導，24日的這場開庭採直播方式進行，受到網友和媒體的關注，40餘家媒體 和平台同步直播，共有約1700萬網友觀看。

「見字如面」是一檔文化節目，書信朗讀是節目的內容主軸，藉此「帶領觀眾走進那些依稀鮮活的時代場 景、人生故事」。在第二季節目中，來賓朗讀了三毛父親寫給三毛的書信，三毛遺屬以侵害文字作品著作權為由，將「見字如面」節目訴至北京互聯網法院。

根據報導，三毛遺屬陳氏三姊弟訴稱，在三毛及其父母去世後，三姐弟依法繼承了三毛父親寫給三毛的書 信著作權，該封書信至今仍在著作權保護期內。

三毛的三姊弟提告此節目聯合出品方：北京實力電 傳文化發展股份有限公司、上海騰訊企鵝影視文化傳播 有限公司、黑龍江廣播電視台，要求刊登聲明賠禮道歉 ，消除影響，並賠償經濟損失、精神損害撫慰金及合理 支出共計人民幣11萬餘元（新台幣46.2萬元）。

上述三被告均不認可陳氏姊弟為涉案書信的權利人 ，且都認為其行為構成著作權法中的合理使用，同時， 它們認為原告索賠金額過高。

根據北京日報App，庭審中，陳氏三姊弟的代理律師表示，節目方在使用涉案書信時改變了作品標題，改動了字句、段落，且引用內容並不完整，書信原文4000 餘字，節目中僅節選了千餘字。他們認為，這種修改使得書信「從大愛修改成了小愛，傷害了原告及其家人的 情感」。

但節目方回應稱，家書本沒有固定標題，節目中標 明的書信標題「你這一次的境界，是沒有回頭路可言了 」摘錄自書信原句。雖然節目在使用作品時確實做了部 分文字性的修改和刪節，但沒有對實際含義進行調整。

節目方認為，這種朗讀應認定為對作品的合理使用 。且節目播出後得到了媒體、觀眾的廣泛稱讚，沒有導致公眾對三毛及其親人的負面評價，因此原告主張精神損害賠償沒有依據。

陳氏三姐弟代理律師反駁稱，即使是合理使用，行 為人也不得侵犯權利人的享有的修改權、資訊網路傳播 權等權利。節目中書信朗讀部分是主體，評委點評的時長、內容量均與書信朗讀部分存在差距，且節目存在投放廣告、收取會員費用等盈利行為，不應認定為合理使用。

在庭審結束前，節目方表達了與三毛家屬的和解意願，本案沒有當庭宣判。

三毛，原名陳懋平，後來自己改名為陳平，作品風 靡兩岸。1970年代後期開始，她的作品在台灣擁有許多 讀者，1989年她首次返回大陸家鄉，即使在1991年時過 世，至今在大陸仍然有龐大的讀者群。（編輯：張淑伶 ）