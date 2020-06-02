三倍券買1280北捷月票超實用！悠遊卡花3千回饋2千「沒使用期限」

▲台北捷運悠遊卡。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

三倍券即將在7月1日上路，悠遊卡公司2日宣布，登記悠遊卡、悠遊付使用三倍券，消費3千元回饋2千，回饋金沒有使用期限，可以搭捷運、公車、YouBike、購買1280定期票，絕對是通勤族最好的選擇。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，預計7月1日開放民眾在登入悠遊卡、悠遊付的APP及官網上登記卡號，從7月15的消費開始累計，悠遊卡只要消費到3千元，即可至超商櫃檯靠卡領取回饋金，回饋金只接入卡，悠遊付則是自動回饋，用多少就嗶多少，不受面額限制。

陳亭如說，由於資格條件會跟經濟部網站連線確認，因此悠遊卡、悠遊付採實名制，一律記名，包括學生證、聯名卡、市民卡，只要有記名皆可使用。

陳亭如指出，現金消費券使用期限到今年底，但是悠遊卡或悠遊付消費3千元，回饋2千現金，沒有使用期限。陳亭如強調，悠遊卡可以搭捷運、公車、YouBike、購買1280定期票等，絕對是通勤族最好的選擇。

對於若拿到回饋金後退卡的問題，陳亭如則表示，民眾也會拿到回饋金。

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